Fondos de pensiones consideran una "leyenda negra" su baja rentabilidad

Madrid, 9 oct (EFECOM).- Los gestores de fondos de pensiones consideran que el sector arrastra una "leyenda negra" sobre su baja rentabilidad, que es un lastre para el desarrollo de estos instrumentos, y defienden la necesidad de tomar en consideración la rentabilidad a medio y largo plazo.

En una jornada sobre fondos organizada por Deloitte, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la patronal del sector, Inverco, los ponentes coincidieron en que los mensajes de los partidos políticos sobre pensiones públicas y fondos de pensiones privados están construidos, en la mayoría de los casos, desde la demagogia.

Representantes de Santalucía, Dunas Capital, Kutxabank Gestión, Renta 4 Pensiones, Ibercaja Pensión y Caser pidieron a la Administración que informe con claridad a los ciudadanos sobre la pensión pública que recibirán al jubilarse.

Igualmente, han alertado de la necesidad de concienciar a la población sobre la oportunidad de complementar las pensiones públicas y han considerado crucial para el desarrollo del sector darle la estabilidad fiscal de la que ahora no disfruta.

En otra mesa sobre fondos de inversión, los gestores coinciden en que el reto del sector es la rentabilidad, en un escenario de intereses negativos, que perjudica especialmente a los clientes más conservadores.

Los gestores discrepan sobre el futuro del sector: para José María Ortega, de March AM, no hay una clara necesidad de concentración porque "los clientes no quieren buenas gestoras, sino buenos gestores". En todo caso, las fusiones vendrían derivadas de la oportunidad de compartir el coste del análisis.

Para José Luis Jiménez, de Mapfre, la necesidad de fusiones es un tópico porque en los últimos años se han creado muchas gestoras y es bueno que haya mucha competencia.