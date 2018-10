Djokovic cumple en Shanghai mientras Carreño y Ramos regresan a casa

Shanghái , 9 oct .- En la tercera jornada, Shanghái vivió el debut de uno de los favoritos para alzarse con el título de este Masters 1.000, el serbio Novak Djokovic, quien consiguió el pase a octavos, mientras que el tenis español se quedó con un solo representante tras la eliminación de Pablo Carreño y Albert Ramos.

El número tres del mundo sumó su victoria 14 consecutiva en pista dura tras ganar al francés Jeremy Chardy (41) por 6-3 y 7-5, y espera ya rival del duelo entre el coreano Hyeon Chung y el italiano Marco Cecchinato.

Parecía que iba a ser un mero trámite por lo lejanas de sus posiciones en el ránking pero el francés, (número 41) plantó cara a Djokovic (3), quien cometió varios errores durante el encuentro.

Aún así, en la rueda de prensa posterior al partido el serbio aseguró que siente que está jugando a su mejor nivel y que "el rendimiento de hoy fue bastante cercano a eso".

El de Shanghái es un torneo clave para el serbio ya que, al no haberlo jugado el año pasado, sumará puntos para acercarse a su gran reto de la temporada, alcanzar el número uno del mundo ocupado por el español Rafael Nadal, ausente de este torneo.

Después de meses de recuperación debido a una lesión del codo, de la que tuvo que ser operado, y de una bajada en su nivel de juego que le hizo caer en el ránking, Djokovic ha ganado este año Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Masters 1.000 de Cincinnati.

Federer, por su parte, el otro gran favorito para ganar el torneo, debutará mañana miércoles ante el ruso Daniil Medvedev, número 22 del mundo, reciente ganador en Tokio

De los cuatro españoles que llegaron a Shanghái, ya solo queda vivo en el torneo Roberto Bautista, quien se enfrentará este miércoles en segunda ronda con el estadounidense Mackenzie McDonald (78).

Feliciano López cayó en la fase previa mientras que Pablo Carreño y Albert Ramos perdieron hoy en la primera ronda, aunque el primero se marcha satisfecho de Shanghái porque durante el partido contra el francés Benoit Paire no sintió molestias de la lesión que lleva tiempo persiguiéndole.

Carreño, número 24 del mundo, perdió por 6-3 y 6-4 contra Paire, 62 del ránking mundial, su verdugo también hace un mes en la semifinal de la Copa Davis en Lille (Francia).

"Estoy contento porque de la lesión me he sentido bien, no he notado el abductor en ningún momento y ese era el principal objetivo", apuntó a Efe el jugador, quien recordó que llevaba más de un mes en reposo.

Tras volver a las pistas, añadió, "siempre se nota cuando empiezas otra vez después de tanto tiempo" y "creo que he notado un poco eso".

"Voy a intentar jugar las tres semanas. Espero que físicamente aguante y a ver si acabo con buenas sensaciones", apuntó.

Por su parte, Ramos cedió contra el kazajo Mikhail Kukushkin, 83 del ránking mundial, por 6-4 y 6-2 y dijo adiós a Shanghái, un torneo que tradicionalmente se le ha dado bien.

En declaraciones a Efe, el tenista (50 del mundo) confesó que tiene "muchas ganas de que acabe la temporada para poder hacer borrón y cuenta nueva", ya que a lo largo del año ha cosechado malos resultados por una lesión en la muñeca.

"Ya estoy con muchas ganas de que se acabe e irme de vacaciones porque está siendo una temporada muy difícil, que estoy aguantando mentalmente como puedo", apuntó.

Este miércoles está previsto también que debute el argentino Juan Martín del Potro (cuarto del mundo) contra el francés Richard Gasquet, quien hoy eliminó en primera ronda al también argentino Leonardo Mayer (53), por 1-6, 6-2 y 6-1.

Sin embargo, la participación de Del Potro será duda hasta última hora, ya que continúa convaleciente de una gripe que le hizo cancelar la mayoría de sus eventos de este martes.