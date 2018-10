The Cure, Radiohead y Roxy Music, entre nominados a Salón de la Fama del Rock

Los Ángeles , 9 oct .- The Cure, Radiohead y Roxy Music figuran entre los 15 artistas y grupos nominados a entrar en 2019 en el Salón de la Fama del Rock and Roll, indicó hoy la institución estadounidense en un comunicado de prensa.

Def Leppard, Devo, John Prine, Roxy Music, Stevie Nicks y Todd Rundgren serán candidatos por primera vez.

Por su parte, Janet Jackson, Kraftwerk, LL Cool J, MC5, Radiohead, Rage Against the Machine, Rufus featuring Chaka Khan, The Cure, The Zombies fueron nominados este año de nuevo tras haber sido candidatos anteriormente sin haber logrado entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El requisito fundamental para poder acceder a este prestigioso club estipula que la primera grabación del artista o banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años.

Los nombres de los homenajeados en 2019 en el Salón de la Fama del Rock and Roll se anunciarán en diciembre de este año.

Más de mil personas, que incluyen a historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll, votarán para escoger a los premiados de 2019.

En el proceso de elección también podrán participar los seguidores de la música a través de una votación en internet disponible en el sitio web de la institución.