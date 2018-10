Carreño se va satisfecho de Shanghái por no tener molestias de su lesión

Shanghái , 9 oct .- Pese a haber caído en primera ronda con el francés Benoit Paire, el tenista español Pablo Carreño aseguró hoy que se va satisfecho de Shanghái porque durante el partido no ha sentido molestias de la lesión que lleva meses persiguiéndolo y que lo ha tenido varias semanas sin competir.

"Estoy contento porque de la lesión me he sentido bien, no he notado el abductor en ningún momento y ese era el principal objetivo", apuntó a Efe en una entrevista tras el partido del Masters 1000 de Shanghái, que perdió 6-3 y 6-4.

La suya, explicó, "es una lesión complicada, que no sabes cuánto tiempo te va a tener parado" y tras volver a las pistas "siempre se nota cuando empiezas otra vez después de tanto tiempo".

"Creo que he notado un poco eso", añadió.

Carreño, número 24 del mundo, perdió contra Paire, 62 en el ránking mundial, tal y como hizo hace un mes en la semifinal de la Copa Davis que se celebró en Lille (Francia).

El tenista arrancó con mal pie el partido: perdió su primer servicio y arrastró la desventaja hasta que el francés se hizo con el set.

En la segunda manga Paire también le rompió el servicio en el quinto juego del segundo set y con ello definió su victoria.

"Estaba muy fatigado después de puntos largos, se me ha cargado un poco la espalda también, lo normal cuando no compites tanto tiempo y empiezas de nuevo", insistió el tenista, quien aseguró que "las sensaciones han sido buenas" y destacó que el francés ha jugado muy bien.

El jugador decidió venir a Shanghái, explicó, porque ya se encontraba "al cien por cien" y espera poder tener buenos resultados durante las tres semanas que le restan a su temporada, con competiciones como el Torneo de Viena y el Masters 1000 de París.

"Voy a intentar jugar las tres semanas. Espero que físicamente aguante y a ver si acabo con buenas sensaciones", apuntó.

Con el adiós de Carreño, los únicos españoles vivos en el torneo son Albert Ramos, que debuta esta tarde, y Roberto Bautista, quien ayer se clasificó para segunda ronda.