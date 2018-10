Ana Carrasco dice que "no es necesario que haya un Mundial femenino" de motos

Murcia, 9 oct (EFE).- La piloto de motos Ana Carrasco, la primera mujer que gana un título absoluto en un Campeonato del Mundo de motociclismo, en su caso de la categoría Supersport 300, compitiendo contra hombres, ha dicho que "es muy difícil llegar, pero más mantenerse" y que "no es necesario un Mundial femenino".

La estudiante de Derecho en la Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), nacida en Cehegín (Murcia) hace 21 años, ha sido calificada por el presidente de esa institución docente, José Luis Mendoza, como "un gran regalo para el deporte español".

"Está abriendo camino en el motociclismo, que es un deporte durísimo y que exige una gran preparación física y un excelente grado de concentración, a lo que se suma el riesgo que supone alcanzar esas velocidades", ha señalado en una rueda de prensa conjunta.

Diez días después de proclamarse campeona del mundo en el circuito francés de Nevers Magny-Cours, la piloto, quien portaba la medalla de oro, ha dicho: "Mi objetivo hasta ahora era ser campeona del mundo y ahora que lo he conseguido tengo que ver lo que planteamos para los próximos años. El año que viene, si sigo en la misma categoría, tendré que defender el título y si doy un salto, tendré que coger experiencia para acabar ganando también".

"Mi familia siempre me ha dejado claro que los estudios van por delante del deporte y en este caso la única forma de hacer ambas cosas es estar en la UCAM. Estoy muy centrada con el deporte por el nivel en el que estoy compitiendo y estoy entrenando mucho, pero ahora me toca aprovechar el final de la temporada para ponerme al día con los estudios", ha explicado.

"Mi carrera deportiva, por muy larga que sea, no llegará mucho más allá de los 30 años y todavía tendré que trabajar al menos 35 más. Aprovecharé al máximo mi carrera deportiva para conseguir todo lo que pueda y después quiero tener mi título universitario y ejercer mi profesión como cualquier persona, aunque seguro que no me desvincularé del deporte, porque también quiero ayudar en el futuro a los pilotos más jóvenes para que puedan llegar al Mundial", ha declarado.

Con respecto a quienes reclaman que se separen las categorías entre hombres y mujeres en su disciplina, cree que no es necesario: "Si las mujeres hemos demostrado que podemos estar al mismo nivel que los hombres, no es necesario que haya un campeonato femenino. Lo que se necesita es más apoyo desde la base para que a las niñas les sea más fácil llegar al máximo nivel".

Para la próxima temporada todavía está en el aire si seguirá en Supersport 300 dentro del Mundial de Superbikes; "Está pendiente, pero mi objetivo principal es ser piloto de fábrica de Kawasaki. Este año tenía un apoyo semioficial y el proyecto al final se definirá según los objetivos de la marca".

Sobre el lema "Ride Like a Girl" (Conduce como una chica), que ha convertido en su seña de identidad en las últimas semanas, ha querido dar la vuelta a una frase machista para cambiar la mentalidad de muchos.

"Esa frase siempre se ha utilizado de forma despectiva hacia la mujer y quería enviar un mensaje. A lo mejor ahora conducir como una chica es mejor que hacerlo como un chico. Quería que la gente se diese cuenta de que es absurdo separar a la mujer del hombre y todos tenemos nuestras cualidades y eso es lo que hay poner en valor", ha dicho.

Luego ha sido recibida en la sede del Gobierno murciano por su presidente, Fernando López Miras, que ha destacado que Carrasco "ha triunfado teniendo que luchar ante los prejuicios de ser mujer en un mundo considerado de hombres y esto es motivo de orgullo".

Es "un ejemplo de superación, lucha, trabajo y constancia para muchas mujeres y hombres por marcarse un objetivo y no permitir que nadie le dijera que no era posible", ha añadido.

"Va a llevar no sólo la bandera de la región de Murcia, sino el sentimiento y la identidad de la mejor tierra del mundo", ha concluido.