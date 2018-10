Boufal: "Para jugar más tengo que demostrarlo en el campo"

Vigo, 9 oct (EFE).- El jugador marroquí Sofiane Boufal, autor del gol del Celta de Vigo frente al Sevilla, reconoció hoy que esperaba tener "más minutos" en este inicio de Liga, y abogó por "trabajar más" en los entrenamientos para ganarse la confianza del técnico, Antonio Mohamed.

"Esperaba jugar más, pero estoy muy contento por haber firmado con el Celta. Estoy muy satisfecho con la ciudad, con los aficionados, con el fútbol. Para jugar más no tengo que hablar, sino demostrarlo sobre el terreno de juego. Si juego bien, tendré más minutos", declaró el centrocampista en conferencia de prensa.

Boufal, exfutbolista del Southampton ya está "listo" para jugar los 90 minutos después de no realizar la pretemporada por una lesión de tobillo, e insistió en que su titularidad depende únicamente del entrenador.

"Él es el que decide, yo respeto sus decisiones. Puedo actuar por la derecha, por la izquierda o por el centro aunque mi posición preferida es la de número diez o jugando por la izquierda", manifestó el jugador franco-marroquí.

Boufal admitió que el Celta no está "en un buen momento", pero se mostró convencido de que superarán esta crisis -encadenan cinco jornadas sin ganar- porque, a su juicio, -el equipo- dispone de "muy buenos" jugadores y "un buen" entrenador.

"La confianza llega con los resultados y con los goles", recordó el centrocampista, para quien es "pronto" para hablar de la posibilidad de que el Celta ejerza la opción de compra que ha incluido en el acuerdo con el Southampton para su cesión.

"Me gusta la ciudad, la afición, el club, los compañeros... Me gusta todo, pero la temporada es muy larga. Necesito jugar más y hacerlo bien. Veremos en el futuro, todavía es muy pronto. Esa decisión no me corresponde porque el dinero no es mío", bromeó el futbolista.