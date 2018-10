Ruiz-Huerta, tras dimitir: Ya no comparto el proyecto de Podemos

Madrid, 8 oct (EFE).- La hasta ahora portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha justificado su dimisión como portavoz y el abandono de su escaño como diputada autonómica en que no comparte el proyecto y, por supuesto, la dirección y su grupo parlamentario, tampoco comparten sus ideas.

En la rueda de prensa en la que ha explicado los motivos de su marcha, visiblemente emocionada, Ruiz-Huerta ha considerado que en esta situación lo coherente es dar un paso atrás para retomar su actividad como abogada, aunque continuará militando dentro de Podemos en Movimiento y Anticapitalistas.

"Nadie es imprescindible. Yo no lo soy. Ya no comparto este proyecto. Por supuesto, la dirección y mi grupo parlamentario tampoco comparten las ideas que yo he defendido siempre con honestidad. (...) Lo coherente es que dé un paso atrás para retomar la actividad que amo", ha apuntado.

Se ha mostrado crítica con la convocatoria del proceso de primarias que desembocó en la elección de Íñigo Errejón como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ruiz-Huerta ha recordado que ya expresó sus discrepancias con la dirección cuando Podemos tomó la decisión de convocar unas primarias "en pleno proceso de crisis de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y del PP, por un gravísimo caso de fraude en la Universidad pública".

En ese contexto, ha indicado, "Podemos convocó unas primarias que no corrían prisa y que nadie entendió", de una manera que se apartaba de "los orígenes y la esencia" de Podemos con el manifiesto "Mover ficha" en un acto que se celebró en el Teatro del Barrio con Pablo Iglesias, un candidato que ilusionó a millones de personas porque "hablaba con la verdad y con el corazón en la mano diciendo verdades como panes".

Tres años después, ha aseverado, Podemos ha pasado a "un modelo de primarias a la búlgara, con una dirección del partido que señala a qué candidato hay que votar y con un sistema nada proporcional, en el que haber concurrido hubiera sido un absoluto suicidio".

"El resultado real que se hubiera obtenido de esas primarias no se hubiera reflejado en la lista porque era un sistema que no guardaba ninguna proporcionalidad", ha apuntado Ruiz-Huerta, que forma parte de la corriente Podemos en Movimiento y Anticapitalistas, que decidió no concurrir a este proceso.

A su juicio, este proceso de primarias ha sido "un atentado contra los principios y la esencia de Podemos", que es "una consecuencia del 15-M", un movimiento que dijo "basta de vieja política, basta de políticas del bipartidismo, que traen miseria y corrupción" y que abogó por "impugnarlo todo y cambiarlo todo y ser radicalmente democrático".

Esto no es una cuestión de "quítate tú" que "me pongo yo", ha señalado Ruiz-Huerta, quien ha estimado que "en política todos somos prescindibles", a la vez que ha destacado que lo importante son los proyectos y las ideas, por las que va a seguir luchando firmemente.

Desde su punto de vista, "Podemos tiene que ser valiente y tener altitud de miras porque, de lo contrario, la ultraderecha va a ir ocupando el campo de la desesperación social y ciudadana, lo cual es un peligro atroz".

Ha recalcado que "Podemos no tendrá ninguna posibilidad de asaltar los cielos, ni de gobernar nunca, si no vuelve a las esencias de aquel momento en el que ilusionaba a millones de personas y, ahora, es evidente que está dejando de hacerlo".