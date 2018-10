Manzano: "Hay que seguir con lo que comenzó Aragonés y no hacer revoluciones"

Las Rozas , 8 oct .- El técnico Gregorio Manzano recordó la figura de Luis Aragonés como el seleccionador que inició el estilo del éxito de España y restó importancia a los últimos fracasos de la Roja en grandes competiciones, recomendando a Luis Enrique Martínez "no hacer revoluciones" en el presente.

"No hay que olvidar que en la historia reciente del fútbol, España ha marcado un hecho al alcance de ninguna selección. Cuando desgraciadamente sucede lo de Rusia, parece ser que tenemos la obligación encima ganar otro Mundial", reflexionó en una comparecencia ante los medios tras la primera jornada del Curso de Formación Continua Licencia UEFA para técnicos.

"Ganar dos europeos y un Mundial nos ha dado mucho a todos los españoles que estamos en el mundo del fútbol, pero no siempre se gana. Olvidamos que el fútbol es un juego y hay un momento que por mucho que prepares un partido el rival te gana y si te falta suerte te quedas en el camino. Pese a dedicarle muchas horas al trabajo, a veces no sale bien, pero por eso no hay que cambiar todo", agregó.

Por eso, piensa Manzano que tras la mala experiencia de España en el Mundial 2018, se debe mantener la calma y tener siempre presente cual fue el inicio del camino al éxito.

"En España ha habido una transición pero se sigue sin perder el espíritu de lo que nos dio grandeza y categoría. Eso no se ha perdido. Ha habido algún matiz, cambios de jugadores, pero el poso es el mismo. Lo que se comenzó a hacer bien con Luis Aragonés se tienen que seguir haciendo y no hacer revoluciones como Argentina que no sabe donde van", opinó.

Tras concluir su experiencia como técnico en China, Manzano ve mucho fútbol a la espera de poder volver a dirigir en España. Realizó un análisis de la actual Liga, con un bajón inicial de Barcelona y Real Madrid.

"Estamos en la jornada 8 y hacer análisis a estas alturas es un poco difícil porque venimos de jugar un Mundial. Además un equipo como el Real Madrid ha dejado ir a un futbolista que ha marcado una época en su historia como Cristiano Ronaldo y equipos de un escalón inferior se han ido regularizando con normativa de control de presupuestos, aumentando ingresos televisivos, con una economía más saneada han ido buscando futbolistas de un nivel más competitivo", reseñó.