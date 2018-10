Kike Sarasola y Jean Nouvel lanzan apartamentos de lujo en el corazón de Roma

Madrid, 8 oct (EFE).- El empresario hostelero español Kike Sarasola pondrá en marcha el próximo día 15 su nuevo proyecto "The Rooms of Rome", un servicio de 24 apartamentos de lujo, diseñados por el arquitecto francés Jean Nouvel y que se ubican en el palacio "rhinoceros" en la Roma clásica.

La iniciativa está impulsada por la Fondazione Alda Fendi-Esperimenti, que ha concebido este palacio como una "verdadera ciudad del arte", que combina la creación artística con la arquitectura y la gastronomía, según han explicado a EFE fuentes de Room Mate Group, compañía presidida y fundada por Kike Sarasola, que será el que gestione este proyecto.

Sarasola ha afirmado que esta iniciativa es el punto de arranque de uno de sus próximos proyectos, llamado "The Rooms of The World", con el que pretende llevar "las experiencias más excepcionales a muchas ciudades de Europa y del mundo".

Ha augurado que este proyecto de Roma tendrá un "gran éxito", teniendo en cuenta que combina la creación de una "mente extraordinaria" como la de Jean Nouvel, con la "pasión artística" de la Fondazione Alda Fendi-Esperimenti y con la "excelencia" gastronómica de Caviar Kaspia, el restaurante de la galería, que llega por primera vez desde París a Italia y que también gestionará el empresario español.

La Fondazione Alda Fendi-Esperimenti, que es la propietaria del inmueble, ha habilitado una galería de exposiciones en la planta baja de este palacio, ubicado muy cerca del Circo Romano y que ofrece vistas a monumentos del "Forum Boarium", una zona de la antigua Roma situada entre el Campidoglio y el Aventin.

Estos 24 apartamentos han sido diseñados como espacios "abiertos", como cajas de acero que reproducen ambientes distintos y con servicios como cocinas, baños o armarios, diseñados y patentados solo para el edificio de "rhinoceros", según las fuentes.

Cada una de las estancias, que conjugan el lujo y la experiencia, tienen un nexo en común: la palabra "pensamiento" que aparece traducida en cada uno de los 24 apartamentos en un idioma distinto.

Room Mate Group, que incluye hoteles, apartamentos y servicios de consultoría hotelera, opera actualmente en 24 hoteles en 14 ciudades en todo el mundo.

El grupo ha firmado recientemente 12 nuevos hoteles que se abrirán en los próximos 18 meses, seis de los cuales estarán en Italia, cuatro en Roma, uno en Nápoles y otro en Milán, según las fuentes.

Kike Sarasola cuenta con tres diplomas olímpicos en Barcelona, Atlanta y Sydney, y es cinco veces campeón de España y medallista de bronce en el Campeonato de Europa de 2001 en hípica.