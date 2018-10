EEUU pide al tribunal de la ONU que no juzgue una denuncia de Irán

La Haya, 8 oct (EFE).- EEUU presentó hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una serie de objeciones preliminares para pedir que el tribunal se declare incompetente a la hora de juzgar una denuncia de Irán, provocada por una supuesta apropiación de fondos por parte de las autoridades estadounidenses.

Ambos países se citaron de nuevo en el alto tribunal de la ONU cinco días después de que la CIJ le ordenase a EEUU paralizar provisionalmente algunas de las sanciones contra Teherán, relacionadas con la exportación de productos básicos.

En esta ocasión, Irán le ha pedido al tribunal que le exija a Washington la liberación de fondos iraníes depositados en bancos de EEUU y congelados por la Justicia norteamericana.

EEUU aprobó en el año 2002 una ley federal para permitir que las víctimas de atentados terroristas puedan "reclamar compensaciones" cuando los ataques sean promocionados por terceros países, dijo el agente de EEUU ante la CIJ, Richard Visek.

En 2015, el Tribunal Supremo norteamericano congeló 2.000 millones de dólares procedentes de Irán para indemnizar a los familiares de 241 marines muertos en un ataque en Beirut, sucedido en 1983 y calificado por EEUU como un atentado terrorista patrocinado por Teherán.

Visek relató cómo el 23 de octubre de 1983 "un miembro de Hezbolá que era ciudadano iraní condujo un camión cargado con explosivos a través de unas barreras" hasta un cuartel custodiado por militares norteamericanos "y lo detonó, destruyendo el edificio, matando a 241 marines e hiriendo a muchos más".

EEUU enseñó a los jueces una declaración del entonces ministro de la Guardia Revolucionaria Islámica en la que supuestamente admitía que la dinamita utilizada en el ataque "había sido provista" por Irán.

Dicha afirmación fue utilizada por los abogados estadounidenses para pedirles a los jueces que aplicasen la "doctrina de las manos sucias", esto es, que Irán no tenga derecho a recurrir a la CIJ porque ha actuado de forma poco ética o de mala fe.

Irán ha basado su reclamación de fondos en el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares firmado por ambos países en 1955, cuando aún gozaban de buenas relaciones.

Washington ha objetado que la denuncia supone un "abuso procesal" y un "mal uso del tribunal" porque la "la relación de amistad ya no existe", añadió Visek.

El norteamericano rememoró varios episodios de tensión entre ambos países, como la crisis de los rehenes en Irán entre 1979 y 1981 o los choques violentos de buques iraníes y estadounidenses en el Golfo Pérsico en la década de los años 80 del siglo pasado.

El Tratado de Amistad de 1955 fue aprobado para regular "una relación comercial normal entre las partes, no para temas regulares relacionados con la seguridad", dijo el representante estadounidense, razón por la cual pidió al tribunal que no use dicho documento como base legal para aceptar el caso.

Washington anunció la semana pasada su retirada de dicho tratado, pero esto no impedirá que continúen las disputas legales que ambos países mantienen en La Haya.

Las normas de la CIJ establecen que, una vez un caso está incoado en el tribunal, este debe seguir hasta el final a menos que las partes lleguen a un acuerdo.

Los abogados de Irán, que declinaron hoy hacer declaraciones a la prensa, intervendrán este miércoles para responder a las objeciones preliminares de EEUU, mientras que ambos países participarán en una segunda ronda de argumentos orales entre el 11 y el 12 de octubre.

Los jueces se retirarán posteriormente a deliberar y se calcula que darán a conocer su decisión en los próximos meses.