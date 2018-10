La dimisión de Ruiz-Huerta despierta voces que piden una reflexión a Podemos

Madrid, 8 oct (EFE).- La dimisión de Lorena Ruiz-Huerta como diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha despertado algunas voces críticas que piden una reflexión sobre la línea actual de la formación morada, que sólo hace unas semanas veía también apartarse a otra de sus figuras destacadas, Xavier Domènech.

Uno de los elementos más llamativos, quizá el que revela mejor la falta de sintonía entre Ruiz-Huerta y la dirección estatal y regional de Podemos, ha sido el silencio de los principales dirigentes, como Ramón Espinar o Pablo Iglesias, quien el día que Domènech anunció su marcha sí elogió y agradeció efusivamente el trabajo del diputado catalán.

Esta vez no ha habido ningún mensaje ni de Iglesias ni de Espinar, según ha contado la propia Ruiz-Huerta, quien ha admitido sus fuertes desavenencias con la dirección, y ha recibido casi en exclusiva los agradecimientos de la corriente Anticapitalistas, en la que se integra.

La andaluza Teresa Rodríguez la despedía con estas palabras en Twitter: "Siempre coherente, siempre emocionante. Un abrazo Lorena Ruiz-Huerta, sabemos que tus luchas continuarán allá donde hagan falta".

El eurodiputado Miguel Urbán destacaba que lo más importante es que no deja la política y seguirá "luchando por cambiar el mundo de base desde otra trinchera".

Pero uno de los más rotundos públicamente ha sido el diputado de la Asamblea de Madrid, Raúl Camargo, también Anticapitalista, quien considera "todo un síntoma" que Podemos haya perdido en pocas semanas a dos de sus principales figuras en Madrid y Cataluña, en alusión a Ruiz-Huerta y Domènech.

"Estamos ante un momento de vacío estratégico, no se le ofrece más alternativa al personal que esperar a ver si no se baja tanto como para poder completarle la mayoría al PSOE en la institución de turno y ya no se agrega a casi nadie nuevo", lamenta Camargo en un texto que ha escrito en Facebook, en el que "mezcla" la "tristeza" con su "convicción de que solo una propuesta política rupturista servirá para traer de vuelta a quienes hoy se van y a los miles que se fueron antes".

Y ante la pujanza de las fuerzas de derecha y extrema derecha, Camargo apela a "replantear todo el proyecto político para que se pueda conectar de nuevo con las clases trabajadoras": "O respondemos con firmeza, unidad y democracia (y no con rollos pseudo progres y consignas vacías) o nos van a pasar por encima. Estamos(aún)a tiempo de remediarlo", afirma.

En Podemos nadie oculta que la situación de Ruiz-Huerta en el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid era complicada, más aún desde la elección de Errejón como candidato a la Presidencia madrileña, después de que los Anticapitalistas rehusaran participar en las primarias por considerar que no respetaban la pluralidad del partido.

Errejón ha admitido a Efe que le ha sorprendido su dimisión, y cree que no tenía que haberse "ido así", aunque respeta su decisión y espera que "le vaya bien".

También la ejecutiva de la formación morada Podemos dice que ha sido una "sorpresa", si bien fuentes de la dirección admiten que su marcha allana el camino a las elecciones porque en el grupo parlamentario y en la campaña electoral para las autonómicas, que va a dirigir Íñigo Errejón debe sonar la misma música, y hasta ahora -añaden las fuentes consultadas por EFE- eso no ocurría.

Todo sonará más homogéneo cuando la diputada Clara Serra -número dos en la candidatura de Errejón- asuma el puesto de portavoz en la Asamblea, y así lo ha reconocido la presidenta del grupo parlamentario Mónica García al afirmar que "Serra está más alineada con el proyecto del 2019".