La CE aprueba empresa de Boeing y Adient para fabricar asientos de avión

Bruselas, 8 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) dio hoy luz verde a la creación de una empresa conjunta entre las estadounidenses Boeing y Adient para la fabricación de asientos de avión, informó el propio Ejecutivo comunitario.

Bruselas concluyó que la operación no plantea conflictos de competencia porque los solapamientos entre las actividades de las compañías son "limitados", pues Boeing no produce, sino que solo revende asientos de aeronaves "en una minoría de sus aviones", mientras que Adient no se dedica a la elaboración de sillones de aviones.

Además, la CE subrayó que la transacción tiene "pocas probabilidades" de provocar que otras firmas competidoras dedicadas a suministrar asientos sean expulsadas del mercado, pese a la posición "fuerte" de Boeing en la manufactura de grandes aeronaves comerciales.

El Ejecutivo comunitario añadió que el mercado de asientos para aviones comerciales se caracteriza por la presencia de "tres grandes actores" y que la operación conducirá a la aparición de una nueva empresa.

La compañía conjunta diseñará, desarrollará, manufacturará y venderá butacas para aeronaves comerciales.

Boeing diseña, produce y vende aviones comerciales y sistemas de defensa, espaciales y de seguridad, en tanto que Adient diseña, manufactura y comercializa "una gama completa de sistemas de asientos y componentes para turismos, vehículos comerciales y camiones ligeros".

Bruselas precisó que la transacción se examinó mediante el procedimiento habitual de revisión de fusiones.