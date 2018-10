Abolicionistas denuncian la falta de posición de Podemos sobre prostitución

Madrid, 8 oct (EFE).- Representantes de Podemos se reunieron el pasado viernes con un grupo de organizaciones del movimiento feminista abolicionista, ante quienes admitió que "no tiene un posicionamiento sobre la prostitución", según explican las asociaciones presentes en el encuentro en un comunicado.

La reunión se celebró el pasado viernes en el Congreso y a ella asistieron representantes de 13 organizaciones abolicionistas encabezadas por Amelia Tiganus, superviviente de prostitución y trata y activista de Feminicio.net, que pretendían exigir a Podemos un "claro posicionamiento abolicionista".

Según explican en el comunicado, por parte de Podemos asistieron la secretaria de Igualdad del partido, Sofía Castañón; y las diputadas Ángela Rodríguez y Rita Bosaho, así como la diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz en la Comisión de la Mujer, Beatriz Gimeno.

La nota asegura que durante una hora las portavoces de las organizaciones abolicionistas expusieron sus argumentos y preguntaron a las diputadas de la formación morada su postura sobre la prostitución de cara al debate para las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas.

"Ante las preguntas, Sofía Castañón explicó que su partido se encontraba en un proceso de debate interno, por lo que evito posicionarse, al igual que el resto de diputadas", afirma el comunicado que suscriben la Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución, la Plataforma de permisos parentales iguales e intransferibles (PPiiNA), el Partido Feminista y el Fórum de Política Feminista, entre otras.

Sobre la explicación del debate abierto en Podemos, Tiganus que ha difundido el comunicado en sus redes sociales, esgrimió: "Yo me enfrento no sólo al estigma de la puta, sino también a toda una mafia, a proxenetas, a puteros, a hombres machistas que aunque no sean puteros no quieren renunciar al privilegio de acceder al cuerpo de las mujeres".

Por su parte, Rocío Carracedo, de la Plataforma de organizaciones por la Abolición de la Prostitución, reclamó a Podemos que se pronuncie y que se sume a las iniciativas para desmantelar la industria del sexo y el proxenetismo apoyando las peticiones de penalización de todas sus formas, según explican la nota .

Al encuentro asistieron también representantes de la Plataforma Abolicionista Canaria, Fórum Feminista de Madrid, Movimiento Democrático de Mujeres, la Plataforma 7N contra las violencias machistas de Madrid, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, la Asociación Feminista Tiemar y Comunicadoras 8M.