Viñales dice tener buen sabor de boca con el podio

Buri Ram , 7 oct .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, señaló que tenía buen sabor de boca y que "realmente" es donde deberían "estar o intentar estar cada fin de semana de carreras y por eso deja buenas sensaciones".

E incluso por momentos pensó en la victoria ya que dijo que sus rivales "se iban a arriesgar aún más, pero también estaba muy pendiente de Valentino, que venía por detrás y estaba muy cerca pues bajamos mucho el ritmo en las últimas vueltas y Valentino estaba pegado"

No obstante, Maverick Viñales explicó que "se iban mucho acelerando". "Me sacaban esa distancia en la que ya no podía frenar, no podía adelantarles solamente frenando, me hubiera ido largo".

"Hice mi carrera, marcando mi ritmo y, sinceramente, pasar a Cal -Crutchlow- me costó una barbaridad, pero una vez llegué a Valentino, que era otra Yamaha, o con Johann -Zarco- los he adelantado a la siguiente curva; nos cuesta con las otras motos que nos sacan esos veinte o treinta metros al principio de la aceleración y luego es prácticamente imposible", manifestó Viñales.

"Lo positivo es que me encontraba muy fuerte en los puntos en los que la Yamaha también es muy fuerte, tipo la curva cuatro, en donde hay que pilotar la moto y eso ha sido para mí lo más positivo de todo el fin de semana", afirmó sin dudar.

Viñales comentó que había cambiado el sistema de salida "y ha funcionado". "Es algo parecido al de Valentino, aunque he perdido una posición en la frenada, seguramente si hubiera estado en primera línea no habría perdido ninguna posición".