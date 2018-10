Vettel: No hay que ser un genio para verlo, pero seguiremos dándolo todo

Redacción deportes, 7 oct (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que al acabar sexto este domingo el Gran Premio de Japón prácticamente se quedó casi sin posibilidades de ganar el Mundial de Fórmula Uno, que se inclina claramente a favor del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) indicó en Suzuka que "no hay que ser un genio" para ver las cosas, pero que seguirán "dándolo todo" hasta el final.

"Hoy no sólo no conseguimos reducir diferencias, sino que ahora son mayores; y no hace falta ser un genio para saber que si las cosas van así, son otros las que recogen las ganancias en su regazo", afirmó Vettel, que a falta de cuatro pruebas está ahora a 67 puntos de Hamilton, al igual que él cuádruple campeón del mundo de F1.

"Pero seguiremos dándolo todo", precisó 'Seb', en declaraciones al canal de televisión alemán RTL. "Las últimas vueltas no había nada que hacer. No ha sido una carrera emocionante para mí. Hoy, al final, lo único que intenté es acabar la carrera; y lo logré", añadió Vettel.