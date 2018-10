Torreira: "Emery siempre está detrás de nosotros, empujándonos a seguir"

Londres, 7 oct (EFE).- Lucas Torreira, centrocampista del Arsenal, dijo que su entrenador, el español Unai Emery, siempre está "detrás" de los jugadores, empujándolos a "seguir adelante".

"Es un entrenador que nos aconseja muchísimo, que está constantemente detrás de nosotros y que nos empuja a seguir adelante y eso es muy importante para nosotros", explicó el uruguayo en la zona mixta de Craven Cottage, estadio del Fulham.

Este domingo, el Arsenal goleó 1-5 al Fulham con Torreira como una de las figuras más destacadas del encuentro.

"Fue un partido súper complicado porque en el primer tiempo nos encontramos con un Fulham bien parado. Por momentos se nos hacía difícil hacer nuestro juego. En el segundo encontramos más espacios, conseguimos hacer el segundo gol en un momento muy clave y después, sobre el final, cerramos el partido", señaló.

El uruguayo, que no empezó como titular esta temporada, poco a poco se está haciendo un hueco en el once inicial de los 'Gunners' gracias a actuaciones como la de este domingo en Londres.

"Me lo tomo con mucha tranquilidad. Me pongo muy contento de poder ayudar a mi equipo con mi juego, con mis ganas, pero lo más importante aquí no es que Torreira sea el mejor (del partido), sino que el equipo siga creciendo", matizó.

Respecto a la racha del Arsenal, que enlaza nueve victorias entre todas las competiciones, lo que le ha hecho meterse por primera vez esta temporada en puestos de Liga de Campeones, Torreira manifestó que la clave pasa por "seguir trabajando" como hasta ahora.

"La clave es seguir trabajando. Creciendo como equipo en todas las competiciones que nos toque jugar. Ir con la máxima seriedad como también hicimos en la Liga Europa esta semana", finalizó el centrocampista.