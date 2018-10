Stones: "Ha sido un avance respecto a la temporada pasada"

Londres, 7 oct (EFE).- John Stones, defensa del Manchester City, valoró el empate de su equipo ante el Liverpool en Anfield y señaló que es un progreso "respecto a la temporada pasada" porque mantener la portería vacía en ese campo es "para estar orgullosos".

"Es un progreso de la temporada pasada a esta. Aguantar la portería a cero es para estar orgullosos en un campo como este. Creo que todo el mundo hizo el trabajo que tenía que hacer", destacó en declaraciones a la cadena británica Sky Sports.

"No encajar en Anfield no es algo que puedas hacer todos los días. Defendimos muy bien y tuvimos oportunidades al final. No era uno de esos partidos de marcar pronto y luego marcar más. Creo que podemos estar orgullosos de este partido y concentrarnos en sacar los tres puntos después del parón internacional", añadió.

Stones, titular este domingo, aseguró que celebró cuando Virgil van Dijk cometió el penalti sobre Leroy Sané, porque era una "buena oportunidad", aunque después Riyad Mahrez erró la pena máxima.

"El lanzador de penaltis lo deciden los propios jugadores, aunque luego se entrena durante la semana. Si (Mahrez) hubiera marcado, se hablaría de que ha sido su día, pero así es este deporte", finalizó.