Setién: "Me voy satisfecho; el Atlético está un escalón por encima"

Madrid, 7 oct (EFE).- Quique Setién, entrenador del Betis, señaló, tras perder 1-0 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, que se va "satisfecho", porque "el Atlético está un escalón por encima" de su equipo.

"No es fácil ganar ante un equipo trabajado defensivamente como lo es el Atlético. Un equipo diseñado de esta manera, con tres centrocampistas internacionales, uno de los mejores jugadores del mundo en sus filas y con una defensa de jugadores curtidos y expertos. No es fácil plantarle cara y menos en su estadio. Por eso me voy satisfecho, porque en la primera parte tuvimos una ocasión clara de gol. Podíamos habernos puesto con 1-0 si Loren hubiese tenido más tranquilidad para definir", explicó el técnico en su primera disertación sobre el encuentro.

Preguntado por la posesión infructuosa del Betis en la primera mitad, incidió en la dificultad del rival. "Sí. Seguramente nos faltó ser más incisivos, si exceptuamos la ocasión de Loren. No es fácil ante un equipo trabajado como el Atlético, que al final ha pedido la hora y ha estado perdiendo el tiempo para conservar el resultado".

"Era muy difícil mantener el ritmo en la segunda mitad con un equipo que nos ha apretado mucho más. Nos ha faltado ese punto de tranquilidad para gestionar esos momentos. Les hemos dado vida en esos momentos", añadió.

Cuestionado sobre las declaraciones de Simeone el sábado, en las que afirmaba que el Betis había crecido defensivamente, Setién afirmó que "tiene razón en parte".

"Estoy en parte de acuerdo. Es verdad que hemos mejorado en defensa, pero es consecuencia de que tenemos más el balón que el año pasado. Se mejora en defensa cuando tienes mas posesión y controlas más el balón. Yo le doy mucha más importancia a eso", dijo, y añadió que no tiene nada contra el 'Cholo'. "Me llevo bien con él. No tengo ningún problema".

"Me voy satisfecho. El Atlético no está aún a nuestro alcance. está por encima. Nosotros tenemos jugadores canteranos que llevan 20 o 30 partidos en primera división. El balance de lo hecho hasta ahora es bueno, aunque creo que merecíamos más puntos de los que tenemos. Tenemos razones para mirar el futuro con optimismo", concluyó.