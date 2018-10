Piden a Malasia que no deporte al sirio detenido tras meses en el aeropuerto

Bangkok, 7 oct (EFE).- Human Rights Watch (HRW) pidió hoy a las autoridades de Malasia que no deporten al sirio Hassan al Kontar, detenido en el aeropuerto de Kuala Lumpur el lunes pasado tras pasar medio año varado en la zona de salidas.

"Bajo ninguna circunstancia Malasia debería poner a Hassan al Kontar en peligro enviándolo a Siria, donde se enfrentaría a una detención y abuso físico a manos del régimen de (Bachar al) Asad", dijo en un comunicado el subdirector para Asia de HRW, Phil Robertson.

Robertson pidió a las autoridades malasias la liberación inmediata de Kontar y que se le permita permanecer en el país bajo la protección de la ACNUR, una petición que se une a la expresada esta semana por otras organizaciones como Amnistía Internacional.

El portavoz de HRW también celebró que el fiscal general no le imputara ningun cargo después de que fuera detenido por permanecer en una zona prohibida de la terminal 2 del aeropuerto, de donde no podía salir por no tener visado malasio.

Hassan al Kontar, de 36 años y miembro de la minoría drusa, reservó un vuelo desde Kuala Lumpur a Phnom Penh el 7 de marzo, pero las autoridades camboyanas le impidieron la entrada y fue expulsado de vuelta a Malasia.

Su intención era intentar llegar a Ecuador, país signatario de la Convención para los Refugiados de 1951 donde podía viajar sin necesidad de visado y quería pedir asilo político.

Al Kontar trabajó entre 2006 y 2017 en Emiratos Árabes Unidos, pero problemas con su pasaporte y permisos le forzaron a volar a Malasia con un visado de turista de tres meses.

El ciudadano sirio afirmó que no quiere volver a su país, sumido en una guerra civil desde 2011, y que teme ser detenido en suelo sirio por haber rechazado prestar el servicio militar.

Un grupo de voluntarios canadienses presentó una petición a su Gobierno para que acogiera al sirio como refugiado pero el proceso administrativo dura 26 meses.

Malasia no es signatario de la Convención para los Refugiados por lo que no puede ofrecerle ningún permiso de residencia que le permita trabajar legalmente.