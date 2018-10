Martín, cuarto, contento y con ganas de estar recuperado para Japón

Buri Ram , 7 oct .- El español Jorge Martín (Honda) concluyó el Gran Premio de Tailandia en la cuarta plaza y por ello se mostró muy contento pues "incluso sin la caída de Bezzecchi habría sido sexto y no habría perdido casi puntos, cuatro o cinco como mucho".

"Estoy contento y para Japón espero recuperarme, pues me han dicho que puedo estar recuperado en ocho o diez días y espero poder estar allí al ciento por ciento", confirmó Martín sobre la neuritis (inflamación de los nervios) que sufrió durante el fin de semana en Tailandia.

"Ha sido una carrera muy dura; al principio con las gomas nuevas todos eran muy competitivos y me costaba adelantar, pero he tenido calma, he ido dando vueltas y cuando los neumáticos han empezado a bajar yo tampoco sabía cómo iba a ir porque en este fin de semana no he hecho más de cinco o seis vueltas seguidas", reconoció el madrileño.

"He visto que los demás han empezado a derrapar, y yo también derrapaba, pero estoy acostumbrado a rodar con gomas usadas y he conseguido sobreponerme y acabar cuarto", continuó.

"La verdad es que no me podía esperar este resultado, pensaba como mucho acabar entre los diez primeros; iba muy al límite en toda la carrera, la mano no me funcionaba bien y aún así he conseguido adelantar frenando", explicó Martín.

Jorge Martín comentó el "invento" que realizaron con un guante para proteger la mano maltrecha: "Mi padre se acordó de Ueda, que hace un montón de años no tenía tendones o algo así y necesitaba este guante, y de ahí sacamos esta idea; entre Capanna (Massimo Cappana, su jefe de mecánicos) y todo el equipo conseguimos hacer un gran trabajo, aunque teníamos miedo de que las bridas (para articular mejor los dedos) se partiesen y tuviese que retirarme".