La guerra contra Países Bajos que "congeló" al duque de Alba hace 4 siglos

Ámsterdam, 7 oct (EFE).- Al duque de Alba no le hacía especial ilusión batallar en la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648) contra los rebeldes de los Países Bajos, tanto que el rey Felipe II "acabó harto" de las misivas en las que se quejaba "del frío y del carácter" local, según una recopilación de cartas.

En un libro titulado "Testigos presenciales españoles del asedio de Haarlem", ciudad del noroeste de la actual Holanda, la historiadora Barbara Kooij reúne decenas de cartas que varios oficiales españoles intercambiaron con sus familiares en la península y algunas otras entre el duque y su rey, allá por el siglo XVI.

Las tropas del duque habían estado durante seis meses vigilantes a las puertas de Haarlem, esperando el momento para atacar y pensando que esa batalla iba a ser pan comido, pero acabó siendo el asedio más largo de la Guerra de los Ochenta Años: comenzó el 10 de diciembre del 1572 y terminó el 13 de julio del 1573.

En las misivas, el duque, quien acabó delegando esta batalla en su tercer hijo don Fadrique de Toledo, reconoció que la contienda contra los rebeldes protestantes de los Países Bajos, por aquel entonces bajo dominio español, era la "más extraña que jamás se haya visto o vivido" y aseguró que es "un país raro para meterse en una guerra".

Kooij asegura que tiene una fascinación especial por la época en la que los españoles pusieron pie en esta región del norte de Europa y por ello decidió analizar la correspondencia del campamento español a las afueras de Haarlem, para "resaltar que los soldados tienen su propia historia".

Son un total de 138 textos, cartas y documentos con los que los oficiales mantenían informada a la administración real desde el campo de batalla. Demuestran que los españoles se habían sentido "un tanto miserables" en aquel asedio, según contaba el duque desde Nimega, en el este, a donde se retiró por su estado de salud.

El duque de "Alba no quería una guerra, no era ya un jovenzuelo, tenía 60 años. Le había tocado el marrón de representar a Felipe II y su política conservadora en esta región protestante. Tenía una gota horrible. Lo pasó mal porque, a pesar de tener mucha experiencia militar, no llevó bien el clima holandés", analiza Kooij, en perfecto español.

La velocidad del viento "era tan fuerte, que dos compañías se cayeron al dique", escribió un comandante en un informe redactado desde su campamento para asediar Haarlem, batalla clave en la historia de la revuelta que enfrentó a las fuerzas españolas contra las 17 provincias de los Países Bajos.

"Esta guerra es de tal naturaleza que uno puede envidiar a los que ahora están muertos. Se liberan de todas las cosas miserables de un solo balazo", concluyó el duque.

Para Kooij, queda claro que el duque era un hombre "muy colérico, se enfadaba con facilidad y tuvo que combatir a una sociedad como la holandesa, difícil de tratar", lo que hizo que esta guerra "se le atragantara un poco y se convirtiera en una pesadilla" para él.

"Los españoles no pudieron rodear Haarlem en su totalidad. Los residentes podían entrar y salir, conseguir comida y pólvora delante de sus narices, mientras ellos estaban agotados y hambrientos", extrae de las misivas.

La paciencia del duque se agotaba cuando la Guerra de los Ochenta Años no hacía más que empezar, lo que le llevó a escribir decenas de cartas quejándose y desahogándose con Felipe II, algunas contestadas por su secretario y otras que quedaron sin respuesta.

"Es increíble cuántos de estos traidores hemos matado, pero parece que su sangre derramada regresa por partida doble. Realmente no pensé que estos herejes pudieran luchar tan bien", sentenció el duque de Alba en una de sus misivas.

A pesar de ser "un quejica constante", en lo cual tenía razón porque "no tenía dinero y tuvo que vender sus riquezas para pagar al ejército", él era un hombre "de convicciones claras, muy religioso, un hombre de Estado" que tenía claro su papel.

El duque de Alba dejó muy malos recuerdos por estos lares, tanto que le convirtieron en el "coco" que hoy asusta a los niños holandeses, pero a pesar de todas las leyendas, dice Kooij, él "no era más malvado que los holandeses, tenía un lado cruel, pero solo se basó en las leyes de guerra de sus tiempos".

El asedio fue largo, pero al final don Fadrique logró cortar el suministro a los residentes de Haarlem, obligándolos a rendirse el 14 de julio y llevando a la horca a unos 2.000 protestantes como lección: "Esperemos que otras ciudades rebeldes sean conscientes del mal camino que han elegido", dijo el duque.