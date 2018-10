Rubi: "Tenemos una oportunidad para estar entre los cinco primeros"

Cornellà de Llobregat , 6 oct .- El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', aseguró este sábado en la sesión previa al partido del domingo contra el Villarreal en el RCDE Stadium que el equipo tiene "una oportunidad para estar entre los cinco primeros", aunque destacó el potencial del conjunto amarillo.

Rubi afirmó que su próximo rival "está haciendo una campaña extraordinaria fuera de casa y defensivamente está muy fuerte". De hecho, el Villarreal no ha encajado tantos a domicilio. "Será un partido muy atractivo para el espectador, aunque no sé si de ida y vuelta", analizó.

Por otra parte, el técnico destacó el rendimiento del Espanyol como local: "Ganar cuatro de cuatro en casa es lo que debería ser. Queremos tener 14 puntos en la octava jornada y tener un buen colchón respecto a otros equipos. Vamos en serio desde el primer día".

El entrenador se mostró satisfecho por haber recuperado a los tres futbolistas lesionados: David López, Javi López y Mario Hermoso. "Los tres han entrenado bien y están perfectos, es la garantía. No corremos riesgos, no hay un jugador que entre en la lista que no esté casi perfecto", dijo.

Finalmente, Rubi valoró el regreso del delantero Gerard Moreno al RCDE Stadium. "Gerard ha sido perico y debemos estar orgullosos de los que han estado con nosotros. No creo que le afecte el entorno porque te concentras y te pones a trabajar. Debemos restar importancia a todo esto", finalizó.