El Real Madrid se desmorona

Madrid, 6 oct (EFE).- El Real Madrid tocó fondo en Mendizorroza, un recinto históricamente amable para sus intereses, que contempló un nuevo desastre del equipo de Julen Lopetegui, que empieza a ser puesto seriamente en entredicho y cuyo devenir se oscurece por momentos.

Solo el mal arranque del Atlético Madrid y los tropiezos recientes del Barcelona evitan que a estas alturas, en la octava jornada, el Real Madrid esté casi descolgado de la pelea por el título de Liga tal y como sucedió el pasado año.

Tres derrotas, ante el Sevilla, el CSKA Moscú y ahora el Alavés, y un empate, frente el Atlético, resumen el trayecto del plantel de Lopetegui en los últimos quince días, en los que no ha sido capaz de marcar.

El equipo blanco está seco. Lleva 409 minutos sin marcar. Y lo que es peor, sin argumentos para contemplar el futuro con cierta esperanza.

En Mendizorroza, ante el Alavés, uno de los equipos revelaciones de la temporada y que culmina el sábado en la cima junto al Real Madrid y el Barcelona, que el domingo visita Mestalla, el equipo de Lopetegui acentuó en sus vicios. Obsesionado con la posesión, adoleció de profundidad y su capacidad de remate fue nula. La situación de alerta en la que se maneja el vestuario madridista se reflejó en el intermedio, cuando el entrenador quitó a Karim Benzema para dar entrada a Mariano. Un serio aviso al francés, inoperante ante el gol, aunque el técnico lo justificó posteriormente por una lesión del francés.

El tanto de Manu García en el tiempo añadido dio un histórico triunfo al Alavés y propinó un castigo severo a su rival, presa de un llamativo estado de histeria con unos jugadores incapaces de encontrar una solución.

Mientras Cristiano Ronaldo golea cada semana en la Serie A el Real Madrid acumula desgracias partido tras partido, consecuencia de una planificación más que cuestionada. Mariano no fue un remedio. Tampoco Marco Asensio, que saltó al campo a falta de media hora y que no termina de responder a las expectativas que genera. La sombra de la lesión condiciona a Gareth Bale y Vinicius, al que se aferró Julen en los últimos minutos, no es aún un jugador para marcar diferencias.

El parón por los partidos de la selección puede amortiguar la caída libre que somete al Real Madrid, al que se le avecinan compromisos mayores que van a marcar su panorama. Pero puede resultar un tiempo eterno para su preparador, sin un partido a la vista para enmendar el desasosiego blanco.

El Alavés, sin embargo, se acomoda en la parte noble de la clasificación que domina el Barcelona por diferencia de goles y que puede ensanchar si puntúa en Mestalla.

Resultó fabuloso para el conjunto de Abelardo Fernández este sábado que prolongó la puesta en marcha de la octava jornada, abierta con el derbi vasco que el viernes se apuntó la Real Sociedad en San Mamés y que se prolongó con la victoria del Eibar de José Luis Mendilibar en Montilivi frente el Girona (2-3) con el videoarbitraje (VAR) como protagonista.

Fue un choque repleto de alternativas. Charles, Arbilla y Sergi Enrich marcaron los tres tantos del conjunto armero, mientras que Stuani anotó un doblete para el Girona, que tan solo ha podido sumar dos de los últimos doce puntos en LaLiga Santander.

La sesión premió también al Levante y al Leganés, que abandona la cola de la clasificación.

El equipo levantino salió con los tres puntos del Coliseum Alfonso Pérez, donde batió al Getafe (0-1) gracias a un gol de falta directa del macedonio Enis Bardhi que lleva las dudas al Getafe.

El conjunto azulón dominó, intentó con arrojo tener éxito pero no pudo superar el entramado defensivo del conjunto valenciano, que también estrelló un balón en un palo que le pudo dar tranquilidad en el momento crítico del choque.

Con esta victoria, el Levante suma diez puntos y se sitúa en mitad de tabla por encima del Getafe, que se queda con nueve y encadena una racha de cuatro partidos sin ganar.

El Leganés se apuntó el derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, que sigue sin despegar (1-0). Fue el segundo triunfo del cuadro de Mauricio Pellegrino, aferrado al gol al cuarto de hora del argentino Guido Carrillo, que dos semanas atrás batió al Barcelona.

El Rayo permanece anclado en la parte baja. Dos puntos de dieciséis y una sola victoria en lo que lleva de trayecto complican el aspecto del equipo de Vallecas, aún con el partido ante el Athletic pendiente.