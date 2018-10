Márquez reconoce que sabía que se podía caer

Buri Ram , 6 oct .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reconoció que sabía perfectamente que se podía caer cuando sufrió el percance en los terceros entrenamientos libres, pues cometió un error como consecuencia de una serie de fallos.

"Cuando he salido sabía que iba con el duro delante, lo había montado por la mañana y pensé son dos vueltas para calentarlo bien de izquierdas, pero si lo caliento, no entro en la Q2, tengo una vuelta y tengo que hacer un tiempo, así que lo pruebo, pruebo a ver si paso por esa curva, y no he pasado", afirmó sobre su accidente el líder del mundial.

"Cuando pasas todo el fin de semana trabajando para la carrera pones el neumático nuevo y todo tiene que estar en su sitio y hemos cambiado de moto porque la teníamos ya lista con unos neumáticos nuevos y cuando he salido con esa moto he tenido un pequeño problema con el freno delantero, no podía frenar bien, y luego otro pequeño problema, que ese ya no se puede contar, nada importante, pero me ha hecho entrar y cambiar de moto", explicó al respecto Márquez, quien sonrío al reconocer que ese problema fue el que le bloqueó la rueda al entrar en la calle de talleres.

"Ahí está el segundo problema, había un parámetro mal, no pasaba nada, una cosa que no cuadraba, pero luego hemos tenido que cambiar a la segunda moto, algo que no estaba previsto, porque había acabado de entrar y hemos tenido que cambiar rápido el neumático trasero; delante llevaba el duro con 20 vueltas, con uno nuevo detrás y sabía que tenía números para caerme pero lo he querido intentar para entrar en la Q2, y me he caído en la primera de izquierdas", continuó el piloto de Repsol.

"He llegado a esa primera curva de izquierdas y el neumático no tenía suficiente temperatura y me he caído; estaba enfadado en ese momento porque lo tenía, entre comillas, relativamente fácil para entrar en la Q2, pero he tenido que pasar por esa Q1, aunque me ha servido para preparar la Q2", agregó el líder del mundial.

Ya al hablar sobre la carrera de Tailandia, Marc Márquez comentó que será "una carrera táctica, bastante táctica por parte de Dovizioso, que es el que sobre el papel tiene más, y luego estarán las dos Yamaha, faltará por ver qué hacen en la primera parte de carrera, que es quizás en lo que ellos tienen más dudas, porque la segunda parte la harán bien, y 'Dovi' y yo la tenemos que gestionar bien porque la segunda parte de carrera quieras o no aquí sufren bastante".

Y sobre Dovizioso, el que parece su rival más directo en la carrera tailandesa, explicó que "tiene unas primeras vueltas muy buenas con el neumático duro y ahí está la incógnita, ¿tirará para sacar las primeras vueltas que tiene tan buenas o no lo hará?, es lo que se tiene que gestionar".

"Nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro y si por equis razón no se puede ganar, no pasa nada; si no hay bola de partido en Japón, no pasa nada, hace ilusión, pero es importante acabar la carrera, aunque si llego al final con opciones está claro que lo voy a intentar", aseguró sin dudar Márquez.