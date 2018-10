El joven extremo Pol Blanchart, novedad del Granollers en Irún

Granollers , 6 oct .- El joven extremo izquierdo del filial Pol Blanchart es la novedad en la convocatoria del Fraikin Granollers en su visita de este domingo Artaleku, donde se medirá al Bidosa Irún en la Liga ASOBAL.

El club catalán está tanteando el mercado para intentar incorporar algún extremo que pueda sustituir a Édgar Pérez, a quien una lesión de cruzados mantendrá de baja casi toda la temporada.

Hasta que el Granollers no decida si incorpora a alguien o no, Antonio Rama ha echado mano de su filial, una vez más. "Como no podemos ir a fichar un extremo internacional de hoy para mañana, hemos puesto en la balanza qué puede llegar de fuera y qué tenemos en casa. Falta tomar la decisión", apunta el técnico del Fraikin.

Así pues, el extremo izquierdo ante Bidasoa estará formado por Adrià Martínez y Pol Blanchart, que podría debutar en la máxima categoría.

Pérez se lesionó la rodilla durante el último encuentro disputado en León, tras culminar un contragolpe y fallarle la articulación en el momento del aterrizaje. El extremo, que había empezado la temporada en una gran forma, ya ha pasado por el quirófano.

"Los médicos no nos pueden concretar aún el tiempo de recuperación, pero no creo que esté a punto para volver hasta finales de temporada", apuntó Rama, que tampoco podrá contar con el central Ian Tarrafeta, que sigue recuperándose de su lesión en el pie.

Bidasoa ha empezado la temporada con grandes resultados y esto le hace un rival temible. Y más después que el Fraikin cayera ante Ademar León.

"El año pasado ya apuntaba a estar en la parte alta y se quedó a medias. Este año está sacando grandes resultados en casa y esto les hará más peligrosos", destacó el preparador del conjunto catalán.

Rama destaca la defensa "muy compacta y con pocos espacios para atacarla" y los cruces y la alta velocidad del balón en ataque como los puntos fuertes del juego irundarra. "Si a la defensa se le añade un día con acierto bajo los palos, día redondo para ellos", indicó.

"Tienen buenos finalizadores, tanto en los extremos como en el pivote, y si te queda plano en defensa para intentar parar esos cruces, Leo Renaud, Rodrigo Salinas o Rudy Seri te pueden hacer mucho daño des de fuera", añadió el preparador del conjunto catalán.

La victoria ante Ademar León (25-18) o la buena primera mitad contra el Barcelona Lassa son dos grandes tarjetas de presentación que los catalanes deberán tener en cuenta.

Ambos conjuntos esperan aprovechar el tropiezo del miércoles de Ademar León en Pontevedra (26-24) para ganar algún puesto en la tabla.

Des de la vuelta de Bidasoa a la máxima categoría, el balance es de una victoria local, un empate y una victoria de los catalanes, siempre con el Granollers llegando a los 27 tantos.