Expertos descartan que España pueda contagiarse de la situación italiana

Madrid, 6 oct (EFECOM).- Los analistas coinciden en descartar que España se vaya a ver afectada a medio plazo por la tensión que Roma mantiene con Bruselas por su objetivo de deuda y déficit para los próximos años, aunque advierten del devastador efecto que tendría un muy improbable impago de la deuda italiana.

"Nos esperan meses de mucha volatilidad por el tira y afloja del Gobierno italiano con Bruselas, pero no vemos que ello vaya a afectar a España, más allá de un posible y leve avance de la prima de riesgo", ha asegurado a Efe José Manuel Amor, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Aunque en los últimos días Italia haya cedido terreno y corregido a la baja sus previsiones de déficit para 2020 y 2021, los expertos consultados por Efe creen que aún quedan semanas de tensión.

"Cuando la Comisión Europea vea el detalle de los presupuestos, pondrá sus peros, y luego comenzará otra ronda de asertividad del Gobierno italiano, que mantiene un mensaje de desafío a Europa", según Amor, que prevé una revisión a la baja de la calificación de la deuda italiana o al menos una puesta en perspectiva negativa en el próximo mes.

De la misma opinión son otros analistas consultados, que en todos los casos descartan que la calificación vaya a quedar por debajo del grado de inversión a medio plazo, lo que haría que el Banco Central Europeo (BCE) dejara de comprar deuda italiana y se pudiera incurrir en impago.

"España está claramente en otra división", según Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, que ha explicado a Efe que sólo ve riesgo por el lado de las exportaciones a Italia, uno de sus principales compradores.

Según ha resumido a Efe el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, mientras que la deuda española es del 98 % del PIB, la italiana es del 132 %. Además, la banca de Italia tiene un elevado volumen de activos tóxicos y la tasa de morosidad más que duplica la española.

Igualmente, mientras que Italia no se aviene a la disciplina de Bruselas, España ha negociado con Bruselas una leve relajación del objetivo de déficit, lo que no asusta a los mercados y por tanto no afecta a la prima de riesgo, según Maudos.

En cuanto a la prima de riesgo, Torres considera que no hay prácticamente correlación alguna entre la evolución de la italiana y la española, y asegura que si esta última se ha elevado ligeramente en los últimos días ha sido más bien por la incertidumbre relacionada con la falta de concreción sobre las cuentas españolas.

Por lo que se refiere al grado de exposición de la banca española a la deuda italiana, que al final del primer semestre del año superaba los 25.000 millones de euros, Darío García, analista de XTB, ha explicado a Efe que, aunque pueda parecer una cantidad muy elevada, es tan sólo una quinta parte de la deuda española que está en manos de bancos españoles.

"El grado de exposición de la banca española es bajo. Muchos bancos han ido vendiendo y otros han comprado, pero lo han hecho porque tenían poca deuda italiana y ahora es muy rentable", según García, que ha recordado que sistema financiero nacional está muy capitalizado.

Para este analista, el riesgo de un "default" italiano (suspensión de pagos) también es muy remoto, entre otros motivos porque "Italia no es Grecia: (...) Tiene industria, su deuda es siete veces más grande y su coyuntura actual está muy condicionada por la política".

Pese al discurso antieuropeísta del Gobierno, recuerda que "han tardado menos de una semana en ajustar sus previsiones" ante la presión de Bruselas.

"Un impago generaría una crisis global, porque Italia tiene mucho peso, pero eso no va a pasar. Grecia falseó sus propias cuentas para entrar en la UE, pero Italia no. Al contrario, Italia fue un socio fundador", resume García.