Dovizioso afirma que "será una carrera en grupo"

Buri Ram , 6 oct .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), tercer mejor tiempo para la prueba de MotoGP en Tailandia, afirmó que "será una carrera en grupo, un grupo grande, porque habrá que conservar los neumáticos".

"La duda será saber si habrá que conservar poco o mucho los neumáticos, pero siendo un circuito muy particular estamos todos muy próximos en nuestros tiempos y en consecuencia se hará un grupo grande en el que pueden suceder muchas cosas, sobre todo en las frenadas de derechas -curva tres y entrada a meta-", aseguró el piloto de Ducati quien dijo que ve imposible una escapada en solitario.

"Imposible tirar hasta el final en solitario, este circuito es como en Aragón, hay pistas en las que se sufre bastante y otras en las que se sufre menos, todo dependerá de cómo se comporten los neumáticos, pero si en algunas pistas no hemos sabido cómo iba a ser, aquí, que no hemos corrido nunca, es todavía peor", recalcó Dovizioso.

"A nivel de velocidad sí es posible que tengamos alguna décima de ventaja -Márquez y él-, pero todo dependerá de cuánto se consuman los neumáticos, y hemos intentado hacer el máximo número posible de vueltas para comprenderlo pero no está nada claro y no habiendo corrido nunca aquí estos detalles no los podemos conocer nunca del todo y, por tanto, que seamos un poco más rápidos que el resto a muchas vueltas no creo que influya demasiado", manifestó el piloto.

"Si tenemos que pilotar salvando el neumático estas prestaciones no servirán para nada, pero desde luego es mejor estar en nuestra situación", reconoció.