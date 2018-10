Cuatro regatistas vuelven a retarse en Santander para ver quién es más rápida

Santander, 6 oct (EFE).- Cuatro regatistas españolas, Gisela Pulido, Marina Labau y el tándem formado por Támara Echegoyen y Paula Barceló, participarán mañana, domingo, en la bahía de Santander, en el "Reto Campeonas Movistar" para descubrir quién es la más rápida.

El CEAR de Vela Príncipe Felipe de la capital cántabra ha acogido esta tarde la presentación oficial de la segunda edición del Reto de las Campeonas Movistar.

Se trata de un evento que mañana reunirá de nuevo en la bahía de Santander a la diez veces campeona mundial de kitesurf Gisela Pulido, la medalla de oro en Londres Marina Alabau y el tándem formado por la también campeona olímpica Tamara Echegoyen y, esta vez, su nueva compañera, Paula Barceló.

El objetivo de esta iniciativa es que las participantes compitan por deshacer el triple empate de la pasada edición y convertirse en la más rápida del equipo.

El acto de presentación ha contado con la asistencia de las deportistas Gisela Pulido, Marina Alabau, Támara Echegoyen y Paula Barceló; la presidenta de la Real Federación Española de Vela, Julia Casanueva; y las madrinas del evento, Theresa Zabell y Berta Betanzos, que el año pasado participó en el "Reto Campeonas Movistar".

Las cuatro regatistas, cada una en su disciplina, la rider Gisela Pulido con su tabla de 'kite', la windsurfista Marina Alabau, y Támara Echegoyen y Paula Barceló con el 49er FX participarán en la prueba para desvelar quién es la más rápida.

Las cuatro deportistas han confiado en que mañana las condiciones meteorológicas sean mejores que hoy y adecuadas para este "Reto Campeonas Movistar", y que el público pueda disfrutar de un buen espectáculo.

Y han comentado el uso de "foils", algo "muy nuevo" que se está incorporando y que lleva a que el deportista "evolucione". "Cuando el deporte evoluciona el atleta también tiene que hacerlo", ha dicho Gisela Pulido, que ha señalado que lleva más de un año con ello y va mejorando.

Marina Alabau ha señalado, por su parte, que con "foils" se va bastante más rápido y ha opinado que de aquí a un tiempo no se verán tablas de windsurf con aleta.

Támara Echegoyen ha considerado que la clase FX ya es muy veloz como para tener "foils" y "muy inestable". "Si queremos poner 'foil' vamos a buscar otro barco", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que el kitesurf sea olímpico en París en 2024, Pulido ha manifestado que le gustaría poder estar ahí representando a España.

"No está garantizado que puede ir yo representando a mi país porque seguramente en España habrá otras chicas con muy buen nivel y no está garantizada ninguna medalla, pero me encantaría ir con España a representar a mi país en los Juegos Olímpicos", ha dicho.

Betanzos, que ésta vez es madrina, ha destacado que en esta ocasión le toca ver la competición "desde la grada" pero ha asegurado que lo disfrutará "a tope".

Zabell ha elogiado iniciativas como este "Reto Campeonas Movistar" y ha afirmado que todo lo que sea hacer cosas distintas en el deporte es "muy necesario".

También ha apostado por aprovechar la "exposición mediática" de este tipo de iniciativas para dar a conocer al público esta disciplina deportiva.

Julia Casanueva, por su parte, ha destacado la importancia de tener en Santander a regatistas "de primera línea" y que son "un referente".