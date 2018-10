Bordalás: "El gol de Bardhi ha sido un error gravísimo nuestro"

Getafe , 6 oct .- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó la derrota frente al Levante (0-1) y declaró que el gol del macedonio Enis Bardhi fue "un error gravísimo" de su equipo porque llegó precedido de una falta que no debió cometer el togolés Djené Dakonam.

"Estamos errando muchas situaciones de gol y hoy, nuevamente los errores individuales nos han vuelto a lastrar porque el Levante no ha sido superior. El gol ha sido un error gravísimo. Era un balón que teníamos con ventaja, la hemos dejado botar tres veces, el despeje fue malo y la falta demostró que Bardhi es especialista", comentó Bordalás.

"A partir de ahí, nos ha faltado claridad y confianza, porque el Levante no ha sido superior, sino que hemos tenido errores", comentó el técnico valenciano, que apuntó que en "la mejor Liga del mundo los errores hay que subsanarlos".

José Bordalás no quiso analizar la actuación del árbitro andaluz Munuera Montero, que acabó expulsando a Francisco Portillo por unas palabras que recogió en el acta en las que decía "sois una vergüenza".

"Estaba dando indicaciones a los jugadores para dar ritmo y agilidad al balón y no puedo decir nada de esa acción. Es un árbitro que tiene personalidad y si me puedo quejar de algo es del tiempo añadido, pero no de su actuación", comentó.

"Tres minutos es poco tiempo porque si lo comparamos con otros partidos como el del Sevilla de nueve minutos queda corto. Se ha jugado poco en los últimos minutos, pero en todos los equipos, cuando tienen un resultado favorable, los jugadores no sé si de manera intencionada o no caen al suelo. Es normal. Y es lo que hacen todos los equipos del mundo sin excepción", apuntó.

Con esta derrota, el Getafe acumula ya cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, se queda en la clasificación con nueve puntos y Bordalás no considera que su equipo esté en crisis.

"No estamos contentos, pero la palabra crisis no creo que vaya pareja al fútbol. La crisis la relaciono más con un término económico o político", señaló.

Por último, Bordalás habló sobre el centrocampista japonés Gaku Shibasaki, que se ha quedado fuera de la convocatoria del Getafe por decisión técnica por tercera jornada consecutiva.

"Son decisiones tácticas y Gaku necesitamos que nos dé mucho más. Tiene que dar un paso al frente", concluyó.