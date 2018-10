Viñales achaca la mejoría a "un cambio en la distribución de pesos"

Buri Ram , 5 oct .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo al final del primer día de entrenamientos para el Gran Premio de Tailandia de MotoGP achacó la mejoría en su rendimiento a que había cambiado "un poco toda la distribución de pesos ya que soy un piloto bastante ligero y al cambiarla eso me ha ayudado".

"Los neumáticos no son idénticos a los de Aragón, tienen mucha más adherencia en el borde del mismo y permite que la moto vaya un poco mejor", reconoció Viñales, quien recordó que "aquí en Buri Ram probé lo mismo que hoy pero seguramente debió de ser una tanda en la que no estaba concentrado o no estaba a gusto porque en ese momento no me gustó nada y hoy, sin embargo, nada más ponerlo he pensado 'he mejorado'; entonces hay que tener en cuenta cosas".

Para Maverick Viñales la mejoría es cuestión exclusivamente de "puesta a punto", si bien enseguida aclaró que no se crea expectativas ya que intenta ·concentrase cada día, entrenamiento a entrenamiento". "Hoy ha tocado estar delante".

"Me he encontrado muy bien aunque hay cosas a mejorar como es lógico en cada pista, pero en el noventa por ciento de la pista estoy bien, estoy cómodo, y por eso puedo hacer los tiempos", resaltó el piloto de Yamaha.

"Ahora tendremos que valorar los cambios que hemos hecho, cómo han funcionado, un poco el trabajo de siempre, pero sí que hoy lo he notado distinto a lo que habíamos hecho anteriormente así que veremos si realmente funciona, tengo curiosidad sobre todo por ver si funciona en carrera", recalcó Viñales.

"Soy un piloto que me gusta frenar tarde y levantar la moto rápido, y ahí me ayuda mucho, se trata de pilotar un poco más a la manera en la que yo estoy acostumbrado", explicó Viñales sobre sus problemas con la moto, quien tras el resultado del primer día en Tailandia asegura que éste le confirma que sigue "rodando rápido, que eso no se ha perdido, y eso está bien".

"No he dudado nunca de mis posibilidades porque cuando he ido a los test y la moto tenía adherencia estaba rodando como Jorge -Lorenzo- o como Dovizioso -Andrea-, nunca lo he dudado pero sí que es difícil estar mentalmente un poco más animado, estar más simpático con el equipo cuando te encuentras en una situación más difícil", manifestó Viñales.