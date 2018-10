Sergio González apela a la intensidad para dar su mejor versión ante Huesca

Valladolid, 5 oct (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, apeló hoy a la intensidad de juego, sobre todo en lo que respecta al bloque defensivo, para "volver a dar la mejor versión ante el Huesca", un rival "complicado" que les va a "poner las cosas muy difíciles".

El técnico catalán señaló en rueda de prensa que el partido del sábado ante el Huesca "está marcado en rojo" en el calendario, puesto que es un rival de "su liga", que "se juega en casa" y que llega después de dos victorias, lo que hace que el equipo haya adquirido más confianza.

Una situación que puede ser un arma de doble filo, puesto que puede traer consigo cierta relajación de los jugadores, aunque dejó claro que, durante la semana, se ha insistido en que "los halagos son buenos, porque gusta sentirse valorados, pero todos saben que las cosas pueden cambiar de un día para otro".

Cuestionado sobre si puede volver a sacar a dos delanteros, con Unal y Cop, Sergio González no quiso dar pistas, pero advirtió de que "es una posibilidad", como hizo ante el Levante, si bien también señaló que Leo Suárez está "aprovechando bien los minutos" y "puede ser titular".

Según el entrenador del Real Valladolid, su equipo "deberá dar la mejor versión para estar a la altura del Huesca, un rival que ha obtenido buenos resultados fuera de casa y que debería tener más puntos de los que ha logrado por su juego ofensivo", de ahí que haya enfatizado la necesidad de estar concentrados durante todo el choque.

"Sería un error pensar que puede ser un partido fácil después de dos victorias", insistió González, quien pidió el apoyo y el ánimo del público para que "vuelva a aupar" al equipo, como hizo ante el Levante, ya que "va a ser muy importante la ayuda de todos" para seguir sumando triunfos.

Saben que, ganar a Huesca "daría un salto de calidad importante" pero lo afrontan "con humildad" y sabiendo que deben "mantener el trabajo" realizado hasta la fecha, "jugar bien por fuera, controlar el centro y frenar a jugadores como "Gallar, Melero -que destaca por su contudencia-, Cucho -que genera muchas ocasiones-, o Chimy".

Para este choque, no podrá contar con Keko, que "tiene una lesión en la planta del pie que le impide estar al cien por cien" y, en este sentido, señaló que el equipo "no se puede permitir el lujo de que alguien no pueda jugar a pleno rendimiento".

Respecto a la renovación de Anuar con el Real Valladolid hasta el 2021, González indicó que le parece "un acierto total" por parte del club, porque "es un jugador con hambre, que ha empezado la temporada a un gran nivel y que tiene una gran proyección" y, con su continuidad "se adelanta a posibles situaciones peligrosas".

Por último, preguntado por el VAR, comentó que "no es bueno insistir en ello, ya que no va a llevar a nada", pero confía en que "la actuación arbitral sea justa y que el acierto sea total".