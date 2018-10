Del Potro, con gripe, espera poder jugar a buen nivel en semifinales

Pekín, 5 oct (EFE).- El argentino Juan Martín del Potro, primer cabeza de serie, espera poder jugar este sábado a un buen nivel en las semifinales del Abierto de China, tras lograr hoy una cómoda victoria contra el serbio Filip Krajinovic pese a sufrir un proceso gripal.

"Creo que fue el partido que más cómodo estuve pese a mi estado de salud que no era el mejor. No me sentía muy muy bien. Pero el juego lo pude hacer bien y ojalá lo pueda repetir mañana porque mi rival va a ser difícil", aseguró el porteño tras el encuentro.

Con una visible congestión, el argentino explicó en rueda de prensa que sufre un estado gripal. "Creo que en mi cara se nota un poco", bromeó.

"Pero ojalá que mañana me levante un poco mejor y no tenga que sufrir tanto como hoy, y también pueda repetir el nivel de juego que tuve", aseguró.

Pese a no estar al cien por cien, Del Potro, de 30 años, señaló que se sintió "bien" sobre la pista, donde fulminó al serbio por 6-3 y 6-0 en un partido rápido que le clasificó para la siguiente ronda sin demasiadas complicaciones.

"(Krajinovic) hizo un buen partido, pero yo jugué un poco mejor en el momento importante", dijo refiriéndose al segundo set, en el que no dejó que el serbio anotase ni un solo juego.

Sobre su próximo rival en semifinales, el italiano Fabio Fognini, cuarto cabeza de serie, aseguró que es un "difícil" y con "muchas oportunidades".

Del Potro es el principal favorito de este torneo, especialmente después de que fuertes rivales como el alemán Alexander Zverev (segundo cabeza de serie) o el búlgaro Grigor Dimitrov (tercer cabeza de serie) cayeran por sorpresa en octavos.

"Creo que a esta altura del torneo, que ya hay pocos jugadores, todos tienen oportunidades de ganar. Son todos muy buenos los que quedan", afirmó.

Sobre sus posibilidades de ganar el Abierto de China añadió: "Ojalá que lo pueda hacer yo. Y, si no, tratar de llegar lo más lejos posible".