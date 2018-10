Ponsarnau: "Me he arriesgado en el tercer cuarto y me he equivocado"

Valencia, 5 oct (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, reconoció que se equivocó en el planteamiento del encuentro en el tercer cuarto de la derrota ante el Real Madrid y que en ese cuarto su equipo no supo entender lo que pasaba en la pista.

"Me he arriesgado y me he equivocado. He intentado dar entrada a jugadores que no habían estado bien a la entrada del tercer cuarto y no ha salido. El Madrid ha estado magnífico y nosotros hemos entendido muy mal lo que pasaba. La diferencia ha sido no entender ese momento para amarrarlo", explicó en rueda de prensa.

El técnico catalán dijo que deben ser más sólidos en defensa y que en eso se tienen que centrar. "La clave está atrás y ahí siempre hay que dar respuestas. Nos tenemos que centrar sobre todo en la defensa", dijo el técnico.

"No estoy contento porque queríamos haber competido 40 minutos y lo hemos hecho en 30 y en diez no hemos estado a la altura. Hay mucho que aprender pero también de hacer reset", dijo.

Ponsarnau se mostró consciente de que ahora tendrá que lidiar con "la ansiedad por ganar "pero vamos a intentar afrontarlo con tranquilidad y máxima exigencia, el desacierto es puntual pero el compromiso no, el plan es muy fácil, siempre tendremos la defensa".

El entrenador explicó que no utilizó en la segunda parte a Louis Labeyrie por haberse resentido de unas molestias que le aparecieron el jueves y dijo que aunque no parece nada grave tendrán que esperar a ver las pruebas y la evolución.