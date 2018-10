Pochettino critica la falta de comunicación entre clubes y selecciones

Londres, 5 oct (EFE).- Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, reclamó este viernes mayor comunicación entre su equipo y las selecciones nacionales para conocer el estado de los jugadores.

Las quejas de Pochettino salen a raíz de la lesión de Jan Vertonghen, anunciada por el entrenador de Bélgica, y la convocatoria de Harry Winks con Inglaterra para los partidos contra España y Croacia.

"La comunicación es difícil con los equipos nacionales. Antes de mi rueda de prensa, vosotros ya sabíais de la lesión de Vertonghen porque Roberto (Martínez) lo había dicho. Ellos tienen que llamarnos, si lo hacen, estaremos más que abiertos a dar nuestra opinión (sobre el jugador)", reflexionó el técnico argentino.

"El jugador está aquí cada día, nuestro trabajo es cada día. Para ellos es cada mes y tienen más tiempo que nosotros. No quiero crear un problema, pero el comportamiento normal es que la selección nos llame", agregó.

Según anunció Jesús Pérez, asistente de Pochettino, Vertonghen afrontará cerca de seis semanas de baja por lesión, por lo que se une a la ya poblada enfermería del Tottenham,con jugadores como Dele Alli, Moussa Demebelé, Christian Eriksen, Michel Vorm y Serge Aurier.

Este sábado (14:00 GMT) los 'Spurs' se medirán al Cardiff City en Wembley, con el césped aún recuperándose de los estragos que causó un combate de boxeo hace un par de semanas y que se vieron reflejados en el partido de Liga de Campeones ante el Barcelona.

"No me quiero quejar. Desde fuera, puede que parezca que no está bien, pero desde dentro lo está. Es posible jugar al fútbol. Si no jugamos bien no es por el césped", añadió Pochettino.