Pellegrino: "Veo al equipo muy comprometido"

Leganés , 5 oct .- Mauricio Pellegrino, técnico argentino del Leganés, afirmó en la previa del encuentro liguero que deberá medir a los suyos contra el Rayo Vallecano que ve al equipo muy comprometido para salir de la zona baja de la tabla.

"Veo al equipo muy comprometido, a los capitanes tratando de mantener el espíritu del equipo alto. En el club confiamos en la gente que hemos traído, en la idea que tenemos en el campo. Todos juntos vamos a seguir trabajando para cada día ser un poco más fuertes. Empezamos por el partido de este fin de semana", dijo en rueda de prensa.

Pese a ello reconoce que no ha sido un inicio de temporada sencillo: "Hay un contexto que es difícil de la competición pero hay cosas del rendimiento palpables, tangibles y que invitan a ilusionarnos para mejorarlo. La posición creo que es coyuntural. Como entrenador tengo la obligación de darle a mis jugadores las cosas buenas y las que hay que mejorar. Creo que estamos en camino de hacer un equipo competitivo de Primera, estamos armándolo".

"Durante el camino estamos haciendo pruebas, de los diecinueve la mayoría han tenido posibilidades. Estamos conociéndonos y la mejora cuando uno va conociendo al compañeros es ilimitada. La tranquilidad nos permite confiar pero no quiere decir pasividad", comentó.

Pese a ello, no ocultó que no le gusta estar abajo en la tabla: "A nadie nos gusta vernos en esa posición. Pero yo juego al fútbol desde que tengo doce años y han pasado muchos que uno convive con eso de ganar, empatar o perder. Cuando ganas, vuelves a jugar rápido y eso es malísimo y cuando pierdes, también y eso es buenísimo. Uno tiene que aprender a pasar página, a no dejarse llevar por la emoción que le genera un mal resultado".

Pellegrino explicó lo que más le inquieta de eso: "Lo que más me preocupa es que el equipo pierda credibilidad en lo que estamos haciendo, a veces pasa. El contexto es que tenemos diecinueve jugadores buenos que estamos probando pero los entrenadores nunca somos simpáticos cuando obtenemos derrotas".

"Dependemos del resultado y para los jugadores también es difícil de sostener el convencimiento cuando uno no tiene buenos resultados. Pero yo me tengo que apoyar sobre momentos tangibles del equipo en los que estamos haciendo bien las cosas para seguir en la misma senda", completó.

Por todo lo que le rodea definió el derbi madrileño como 'importante': "Queremos continuar con esa línea que tenemos en casa, porque necesitamos los puntos. Si ganamos, todavía nos va a quedar muchísimo por hacer y si empatamos lo mismo. Conocemos al Rayo más o menos, hemos jugado con ellos amistosos y está mejorando. Es un partido muy difícil, mi ilusión es que podamos seguir mejorando como equipo. La palabra para definirlo sería importante".

Del rival, opinó: "Es un equipo que se está adaptando a la nueva competición, ha sumado algunos jugadores de jerarquía. A nivel competitivo se va haciendo cada vez mejor. Es un buen equipo que trata bien el balón, que tiene buena idea y que tiene el bagaje del mismo entrenador del año pasado. Eso es un peso importante".

"Fuera han hecho buenos partidos. Hemos jugado contra ellos dos partidos este verano y es un buen equipo. Le respeto, me gusta cómo lo hacen y los jugadores que tienen. Va a dar guerra", agregó ante los medios.

Asimismo quiso mandar un mensaje a la afición: "Que vayan a empujar al equipo. Sentimos la energía de la gente, cada impulso de nuestros hinchas los jugadores lo reciben y cada acción de ellos es para los hinchas. Hay una sinergia muy linda que tenemos que mantener, cada partido hay que disfrutarlo y tratar de agarrarlo con fuerza. Ojalá podamos tener otro día muy bonito como la última jornada en casa", señaló.

Por otro lado mostró su preferencia por jugar con línea de cuatro en defensa y fue optimista con la recuperación de José Manuel Arnaiz pues cree que la semana que viene podrá empezar a realizar algo de trabajo junto al grupo. También habló de la situación del guardameta ucraniano Andryi Lunin, convocado por primera vez el pasado fin de semana.

"Está conociendo el idioma, está estudiando y le pone muchísima voluntad para tratar de tener la comunicación. La comunicación en un portero es muy importante. Está conociendo cómo jugamos, cómo iniciamos, el balón parado... Hay muchas cosas que Jon Ander Serantes al principio tiene más asentadas que él. Podríamos llamarlo adaptación", indicó.

Además, no quiso entrar en polémicas al hilo de las declaraciones de Quique Setién, técnico del Betis, quien dijo que nunca le diría a sus futbolistas que jugasen como lo hizo el otro día el Leganés ante ellos.

"Yo tampoco quería que el equipo jugara por momentos de esa manera. Hubo cosas que no nos salieron bien y fue una versión del equipo que no nos gustó, nos faltaron cosas que aprender y mejorar".

"Fue un partido difícil porque no pudimos agarrar el balón, que lo habíamos trabajado. Pero me quedo con las cosas buenas que está haciendo el equipo. La cara del Leganés no es exactamente todo lo que se vio en ese partido, simplemente es lo que tengo que decir", añadió.