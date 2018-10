Pacheta está cada día más convencido de la permanencia del Elche

Elche , 5 oct .- José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, afirmó este viernes que cada día que pasa está más convencido de que el conjunto ilicitano logrará la permanencia en Segunda a pesar de que aún no ha logrado ganar un partido en las siete jornadas disputadas.

"El equipo cada día va mejor", indicó el técnico, quien comparó la actual situación del equipo a la que se encontró cuando llegó al banquillo en el pasado mes de febrero.

"Éramos terceros y acabamos terceros, pero lo que nos dio ascender en el 'playoff' fueron las sensaciones que llevábamos, no los resultados", dijo.

Pacheta afirmó que en un club con la presión del Elche si el equipo no estuviera ofreciendo un buen nivel tras siete partidos sin ganar "estaríamos fusilados en cualquier momento", pero indicó que ve "energía positiva" tanto en el vestuario como en el entorno.

"Cada vez tengo menos dudas del mantenimiento de este equipo", reiteró el burgalés quien confió en romper ante el Lugo mala racha, si bien precisó que "y si no ganamos, por lo menos demostrar otra vez que somos mejores que el rival".

Pacheta aseguró que el equipo podría tener "más puntos pero también peores sensaciones", algo que no sucede actualmente, y destacó que el objetivo para este domingo es "ponerse por delante en el marcador y ganar".

El técnico pidió a su equipo "meterle mucho ritmo" al partido ante el Lugo para ser "constantes" en el juego, ya que destacó que el conjunto gallego tiene un fútbol "muy asociativo y te van rompiendo líneas y llegando cerca de tu área casi sin que te des cuenta".

Pacheta opinó sobre las últimas decisiones arbitrales y, pese afirmar que respeta a los colegiados, les exigió que acierten en sus decisiones. "Estoy a favor del VAR porque, aunque te beneficie o perjudique, es justicia.

"Sé lo complicado que es arbitrar, pero yo pago sus errores", indicó en alusión al último partido ante el Extremadura, en el que el Elche sufrió dos penaltis y una expulsión.

El técnico confesó que su sueño es "ascender con el Elche a Primera", si bien admitió que "otra cosa es que lo consiga o no, pero a mí nadie me quita mis sueños".

El preparador no quiso valorar la polémica entre el ex jugador Edu Albacar y el club y afirmó que cuenta con los jóvenes Chuca o Gonzalo Villar, dos de los fichajes de este verano, a pesar de que no están entrando en las últimas alineaciones.

"Los dos son muy buenos, pero vienen de un filial y tienen que pasar un proceso. Estoy encantado con los dos, pero tienen que ir admitiendo lo que es el fútbol profesional", concluyó.