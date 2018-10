Moreno: "El Tenerife es un club que siempre tiene buenos jugadores"

Palma, 5 oct (EFE).- El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha afirmado este viernes que el Tenerife "es un club que siempre tiene buenos jugadores" y ha subrayado que espera sumar los tres puntos en juego para "dar una alegría a los aficionados".

El Tenerife visita este sábado el estadio Son Moix situado en el puesto decimoquinto de la tabla con 7 puntos, 4 menos que el Mallorca, octavo en la clasificación.

"El CD Tenerife me parece siempre un gran equipo, al margen del técnico que tiene o la clasificación que ocupe", ha señalado Moreno, quien también ha elogiado a su colega José Luis Oltra, entrenador del conjunto blanquiazul, quien dirigió al Mallorca en la temporada 2013-2014.

"Tengo una gran relación con él, le tengo aprecio y le deseo lo mejor. Siempre ha sido una referencia para los entrenadores de la zona de Valencia", dijo el entrenador mallorquinista.

Con respecto a sus últimas decisiones en la confección de la lista de convocados, Moreno ha indicado que al club "no viene nadie con la obligación de jugar".

"Tenemos a jugadores que quieren estar y para mí siempre es difícil tomar una decisión ya que tienes que dejar fuera a gente de nivel. Cuando hago la lista y descartó futbolistas no me fijo si son nuevos o no. No voy a tirar piedras sobre mi tejado", ha subrayado Vicente Moreno.