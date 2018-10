Márquez califica el día como "muy positivo"

Buri Ram , 5 oct .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cuarto en la clasificación provisional de entrenamientos para el Gran Premio de Tailandia, calificó la primera jornada como de "día positivo".

El líder del mundial dijo haber seguido "la misma dinámica que en las últimas carreras, trabajando para el domingo y para intentar entender los neumáticos, así por la mañana probé el medio y por la tarde el blando, y mañana me tocará el duro y en la electrónica es donde puedo mejorar un poquito más".

"Mañana se verá más clara la situación exacta de dónde estamos", afirmó Márquez.

Marc Márquez afirmó que para él, la caída de Jorge Lorenzo "ha sido extraña, porque con estas motos y con estos neumáticos es difícil caer así".

"Ha tenido que haber algo raro, porque es difícil de entender. La he intentado analizar y tampoco se entiende desde fuera, pero esperemos que pueda estar bien físicamente y mañana en pista", indicó el piloto de Repsol.

"Lo primero que me viene a la cabeza es que has pisado algo que no era asfalto. Luego sí que han marcado que había algo de gasolina ahí, pero no sé si estaba producido por la caída o se ha caído por eso, pero es una caída rara porque no es una curva que inclinas de golpe, así que Ducati y Jorge lo podrán explicar mejor", continuó Márquez al respecto del percance de su próximo compañero de equipo.

Ya al hablar nuevamente de los entrenamientos Marc Márquez comentó que "encontrar el límite con los neumáticos en esta pista es fácil ya que hay un límite de tracción y es ahí donde tienes que saber gestionarlo mejor".

"Lo difícil es marcar diferencias porque el límite del neumático trasero se encuentra muy rápido; en el test teníamos otros neumáticos detrás y se podía marcar la diferencia, ahora cuesta más, pero una cosa es a una vuelta y otra 27 seguidas, así que será vital encontrar un buen ritmo", reconoció Márquez.

En cuanto al rendimiento de las Yamaha y, en particular de Maverick Viñales, el piloto de Repsol Honda no dudó a aseverar: "veremos el domingo, porque de un entrenamiento a otro van cambiando mucho, pero yo creo que aquí sí que, sobre todo Viñales, ha sido bastante rápido".

Si bien enseguida recordó que él se tiene que "focalizar en otra moto, que es la Ducati".

"En este circuito todo estará muy igualado, por el factor concreto del neumático trasero, que no utilizamos durante todo el año, salvo en el Red Bull Ring -Austria-, pero en este circuito la sensación es diferente", aventuró Márquez.