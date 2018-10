La Fiscalía no tiene "ninguna duda" de que el caso Nadia es una "estafa"

Lleida, 5 oct (EFE).- El informe final presentado hoy por la Fiscalía en el juicio contra los padres de Nadia que se celebra en la Audiencia de Lleida afirma que no tienen "ninguna duda de que es una estafa y un engaño prolongado" y califica al padre de la niña, Fernando Blanco, de "gran fabulador y embaucador".

Los padres de Nadia, Fernando Blanco y Margarita Garau, están acusados de un delito de estafa por apropiarse presuntamente de 1,1 millón de euros en donativos obtenidos en campañas de recaudación solidarias para la niña, que padece una enfermedad rara.

El juicio ha quedado hoy visto para sentencia después de la presentación de los informes finales del ministerio público, de la acusación particular y de las defensas, y de que los dos acusados hicieran uso de su último turno de palabra.

Fernando Blanco ha dicho entonces que la petición fiscal de 6 años de prisión para él y su mujer supone "condenar" a su hija y ha defendido su actuación durante todos estos años argumentando que todo lo que hizo fue por el bien de Nadia.

En relación al peligro de muerte que supuestamente corría Nadia, Blanco ha explicado que él siempre decía lo que le habían dicho los médicos: "que la niña no tenía cura y que cada vez iría a peor".

Por otra parte, Blanco ha defendido a su mujer: "Ella siempre firmó todo lo que yo le dije porque confiaba en mí y nunca me pidió ninguna explicación", ha asegurado.

"Mi único objetivo es la felicidad de mi hija, ella es mi vida", ha añadido Blanco, que ha recalcado por último: "seguiré luchando para que mi hija tenga una vida como una niña normal".

Margarita Garau ha señalado por su parte en una breve intervención que nunca había utilizado el dinero su hija ni a la niña para su propio bien y que Nadia la necesita.

El informe final presentado por la Fiscalía se ha centrado en argumentar que "todos y cada uno de los hechos" por los que se acusa a los padres de Nadia "han quedado plenamente acreditados".

"No estamos aquí ante una estafa vulgar, sino ante una elaborada", ha señalado el ministerio público, que ha considerado también que si los padres de Nadia "no exageraron más su 'modus vivendi', fue para no acabar con la gallina de los huevos de oro".

Según el fiscal, la creación de la Asociación Nadia Nerea para la Tricotiodistrofia no fue más que un "instrumento" para mantener el "nivel de vida" de los acusados.

El ministerio público asegura que, a partir de 2012, Blanco y Garau se convirtieron en unos "nuevos ricos y pasaron de vivir en Mallorca y dormir los tres en el mismo colchón a alquilarse un chalé de alto standing en el Pirineo" catalán.

En referencia al carácter del padre, el informe fiscal señala que "tiene una capacidad imaginativa magnífica que le lleva a creerse sus propias mentiras", mientras que de la madre dice que "no es tonta" y que ha tenido "un reparto de papeles" con Blanco, convirtiéndose él en el más "persuasivo" y ella en el personaje "pasivo".

Por este motivo, ha explicado, se ha descartado atenuar la petición de pena de Garau -seis años de prisión al igual que para su marido- que, en algún momento, se había planteado el fiscal.

"Blanco y Garau convirtieron el caso de su hija en una lotería de la que iban cobrando premios desde 2009", ha asegurado el fiscal.

El informe explica que el ministerio público decidió añadir subsidiariamente el delito de apropiación indebida por si la sala considera que, en un principio, Blanco y Garau sí quisieron recaudar dinero para Nadia, pero que al ver el beneficio que conseguían "quisieron aprovecharse de ello".

La Fiscalía elevó ayer a definitivas sus conclusiones y pide una pena de 6 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de estafa o apropiación indebida.

También solicita una multa de 9.700 euros consistente en una cuota diaria de 18 euros durante 18 meses.

El representante de la acusación particular, que representa a unas 60 personas afectadas por la presunta estafa de los padres de Nadia, también pide una pena de 6 años de prisión para cada uno y una multa de 7.200 euros.

Aunque los abogados de la defensa pidieron ayer en las conclusiones la libre absolución de Blanco y Garau, el abogado de la madre ha pedido hoy que, de forma subsidiaria, se la considere una partícipe a título lucrativo.

El juicio ha quedado visto para sentencia y, en las próximas horas, el presidente de la Audiencia de Lleida resolverá la petición de la defensa de Blanco de dejarlo en libertad, ya que permanece en prisión preventiva desde su detención en 2016.