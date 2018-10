Dovizioso, satisfecho, pero reconoce que "no será fácil"

Buri Ram , 5 oct .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) logró el mejor tiempo al término de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Tailandia de MotoGP y por ello acabó "satisfecho", aunque aclaró que "el poco agarre que hay nivela las cosas un poco más, no será fácil, tampoco en el oficial".

"Es una pista demasiado corta, simple, aunque quizás no sea el término adecuado, para que se entienda se marcan pocas diferencias, así que es normal que estamos todos cerca", explicó Dovizioso sobre las exiguas diferencias horarias en la clasificación.

"Las curvas son muy largas, no lo parecen, pero son muy largas, no puedes frenar, ralentizar y después entrar, tienes que frenar y entrar, y no puedes aguantar el acelerador con la mano, levantar la moto y acelerar, debes coger el acelerador, hacer el paso por curva y después levantarla un poco al final. Es una manera completamente distinta en la que nos cuesta más, estamos sufriendo un poco", reconoció Dovizioso al explicar las características del trazado.

"Me esperaba ser un poco más competitivo desde el primer entrenamiento, pero esperemos a ver qué condiciones nos encontramos mañana, porque desde esta mañana a por la tarde nosotros hemos mejorado y si lo miramos hemos sido de los pocos -Ducati- que hemos comenzado con neumáticos usados, casi todos lo han hecho con nuevos", afirmó Dovizioso.

"La sensación no es óptima, es fácil fallar, nos cuesta bastante en determinadas curvas y esperaba que fuese mejor; sinceramente, ya en pista, no encuentro un por qué técnico, aunque también reconozco que una vez ruedas no te sorprende que nos cueste, sobre todo por la característica de las curvas", manifestó.