Cazorla asegura que el gol ante el Spartak le dejó "una sensación agridulce"

Vila-real , 5 oct .- El centrocampista del Villarreal Santiago Cazorla aseguró este viernes que el gol conseguido ante el Spartak de Moscú fue especial para él si bien dijo que le dejó "una sensación agridulce" al empatar a tres goles en su visita a Moscú.

Un gol de penalti de Cazorla en el último minuto permitió al Villarreal empatar el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa en Moscú en un duelo en el que el equipo de Javi Calleja iba ganado primero por 0-1 y luego por 1-2.

"El gol me dejó muchas sensaciones. Era un momento de mucha presión y no era fácil. Me dejó una sensación agridulce, empatas un partido que debías ganar, mientras que marcar el gol es una alegría y muy especial. Me acuerdo de mucha gente por ello, pero paso página y miro hacia adelante", dijo a los medios Cazorla.

"Decidí tirar el penalti. Intenté estar lo más tranquilo posible y aunque había compañeros decididos a lanzar, he decidido tirar yo. Por suerte hice gol y eso era lo importante en ese momento", agregó.

Respecto a que el equipo desaprovechase un ventaja de 1-2 en el marcador y se dejase remontar, Cazorla apuntó que deben ser "más maduros" y "tener más experiencia para cerrar los partidos", ya que consideró que se han "apresurado mucho y teníamos que haber controlado más y mejor.

"Tenemos que ser más listos. Llámalo experiencia, llámalo madurez, pero el equipo debe ser más listo y cerrar los partidos. Creo que nos está faltado leer mejor los partidos", añadió al respecto.

Para Cazorla hubiera sido "un palo muy gordo" perder este partido y no sumar puntos. "El salir así de aquí nos hubiera dejado tocados. Al menos el empate nos permite plantear el partido del Espanyol con otras sensaciones", manifestó.

Respecto al Espanyol, rival al que visitan el próximo domingo, comentó que "está haciendo las cosas muy bien y jugando muy bien en casa", además de considerar que "tienen un gran equipo". "Por ello sabemos de la dificultad de los partidos".