Bordalás: "El Getafe merece tener más puntos"

Getafe , 5 oct .- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado que su equipo merece tener más puntos por su buen juego después de las primeras siete jornadas de LaLiga Santander.

El cuadro azulón ocupa la novena plaza con nueve puntos. En sus dos últimos encuentros, ambos fuera del Coliseum Alfonso Pérez, enlazó dos empates frente al Alavés (1-1) y al Celta (1-1). Para Bordalás, en ambos su equipo mereció mejores resultados.

"El equipo hizo más para tener más puntos. En los partidos sacamos sólo dos empates, pero esto es fútbol. Ahora vamos a jugar de local y la idea es que el equipo haga un buen partido para sacar los tres puntos", declaró.

"Al final algo no hemos hecho bien y tenemos los puntos que tenemos. En el campeonato, la sensación de todos los entrenadores es que deben tener más puntos de los que tienen. Pero al final tenemos los puntos que tenemos. Estamos contentos con nuestro juego, pero creo que merecíamos más puntos", insistió.

Cuestionado por su próximo rival, el Levante, declaró que su entrenador, Paco López, "ha hecho un grandísimo trabajo" desde que llegó la temporada pasada. En este tiempo, aseguró, el Levante consiguió la salvación de forma "holgada" cuando mucha gente no lo esperaba.

"Este partido es una auténtica final. Por el momento del campeonato y por el momento que estamos atravesando. Nos enfrentamos a un rival que tiene jugadores magníficos y que vienen de una victoria. Juegan a buen nivel y defienden muy bien", apuntó.

Asimismo, indicó que el Getafe está haciendo las cosas "bien" y resaltó que sólo le falta marcar un poco más de goles para ganar los partidos.

Cuestionado por si la ausencia de Iván Alejo en la convocatoria de la pasada jornada fue un castigo por su expulsión durante el partido ante el Atlético de Madrid, negó que el extremo del Getafe no fuera citado por esa razón.

"Yo nunca castigo. Siempre pienso en el equipo, en el Getafe, en lo mejor para él. Si no está en el equipo es porque consideramos que su nivel está más bajo que el de otros compañeros y que tiene que dar un paso al frente. Tiene que trabajar muy duro y ponerse al nivel de sus compañeros", señaló.

Además, alabó a Jaime Mata, que contra el Celta se estrenó como goleador en Primera División:

"Es un futbolista extraordinario. Esos son los futbolista que queremos todos los entrenadores. No se queja nunca. Siempre trabaja, siempre tiene buen talante y eso es lo que exige el fútbol de alta competición. Estamos todos muy contentos con él. El club, el cuerpo técnico y los compañeros. Es muy buena noticia que Jaime Mata contribuyera ymarcara en Vigo", afirmó.

Por último, analizó la Liga española y dejó claro que el Atlético de Madrid se ha puesto a la altura del Barcelona y del Real Madrid como candidato a ganar el título.

"El Atlético ya no es un equipo que no pueda jugar de igual a igual al Barcelona o al Real Madrid. Ya ha alcanzado a los dos clubes en todos los sentidos. Ya no podemos hablar de dos equipos. Es difícil para el resto llegar a esos tres. Son equipos que manejan presupuestos altísimos y después están el resto", indicó.

"Por encima de nosotros también están el Villarreal, la Real Sociedad, el Valencia, el Betis, el Athletic... y después estamos el resto. Pero se han visto sorpresas y resultados que antes no se producían. Y se van a seguir produciendo", concluyó.