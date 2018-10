Berizzo sale con Muniain y Garitano con Gorosabel, Pardo, Sangalli y Bautista

Bilbao, 5 oct (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Eduardo Berizzo, recupera a Iker Muniain para el equipo titular en el derbi vasco de este viernes en San Mamés ante una Real Sociedad de Asier Garitano en la que son novedades Andoni Gorosabel, Rubén Pardo, Marco Sangalli y Jon Bautista.

Muniain entra por Mikel Balenziaga como única novedad en el once rojiblanco respecto al que el pasado sábado empató a un gol en el Camp Nou. En ese once se mantiene Iñigo Martínez, recuperado de la lesión muscular sufrida ante el Barcelona y no entra Aritz Aduriz, también en duda en los últimos días.

En la Real, en relación a la derrota en la última jornada ante el Valencia en Anoeta, Gorosabel y Rubén Pardo entran por los lesionados Joseba Zaldua y Mikel Merino, y Sangalli y Bautista por David Zurutuza y Willian José, que se quedan en el banquillo.

Así, el Athletic sale al terreno de juego con Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García, Beñat, Muniain; Susaeta, Raúl García y Williams.

La Real, por su parte, arranca con Moyá; Gorosabel, Aritz Elustondo, Raúl Navas, Kevin Rodríguez; Illarramendi, Zubeldia; Sangalli, Rubén Pardo, Oyarzabal; y Bautista.