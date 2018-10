Aramburu: "Es ingenuo pensar que el nacionalismo se dará por satisfecho"

Roma, 5 oct (EFE).- El escritor Fernando Aramburu consideró hoy que la crisis de Cataluña está "acumulando ya desde hace tiempo tensiones que salpican la vida de los ciudadanos" y afirmó que es "ingenuo" pensar que el nacionalismo estará alguna vez satisfecho, en referencia al País Vasco.

"Afortunadamente de momento la sociedad vasca no se ha contagiado de esta situación catalana pero no podemos ser tan ingenuos para pensar que el nacionalismo se dé alguna vez por satisfecho", dijo Aramburu en una entrevista telefónica con Efe.

EL novelista, poeta y ensayista recibe hoy el Premio Cultura Mediterránea en la ciudad italiana de Cosenza (sur) por su novela "Patria", ambientada en los años de plomo de ETA.

El escritor guipuzcoano consideró que el conflicto vasco y la situación que se vive hoy en Cataluña comparten "una diferencia esencial y que es el hecho de que (en Cataluña) no se producen muertos", algo que deja "una huella muy distinta en la convivencia de los ciudadanos".

Consideró que aun así, tienen ciertos paralelismos porque "es innegable que en la sociedad catalana se están acumulando ya desde hace tiempo tensiones que salpican la vida de los ciudadanos".

"A pesar de que algunos lo niegan, a mí me parece percibir una fractura social, que me confirman amigos, compañeros que viven en Cataluña y me cuentan que hay amigos que dejan de saludarlos, que hay familias en las cuales los miembros no se dirigen la palabra. Es preocupante", valoró.

Criticó que en el panorama político español "faltan figuras políticas relevantes que traigan un poco de sosiego, de sensatez", a la vez que consideró que el clima de tensión que se vive en Cataluña y en otros puntos de España es consecuencia de la hostilidad que muestra la clase política.

"Yo veo a la clase política española (...) continuamente acusándose de esto, de lo otro, como vecinos que no se tragan, entonces no nos podemos extrañar de que esta continua hostilidad entre los representantes políticos repercuta negativamente entre la población", dijo.

Argumentó que la solución a la situación en Cataluña debe pasar por una voluntad común de querer solucionar el problema y rechazó que se hable de diálogo "como algo abstracto".

"Sirve de poco hablar de diálogo si no se establece de qué se va a tratar y qué estaría dispuesta cada parte a ceder", expuso, a la vez que dijo comprender que en el ser humano "hay algo natural" que es "el apego a lo propio" y que en cierto modo se podría llamar "patriotismo".

Pero matizó que este sentimiento tiene un "límite de intensidad" que se materializa cuando "se convierte ya en proyecto político sobre el cual hay que establecer una comunidad ideal en la que no caben todos, sino los genuinos, eso es nacionalismo y esto siempre ha traído problemas, guerras, conflictos".

"El hecho de que una persona sienta amor por su propio país no me parece que sea nacionalismo, me parece algo muy humano, otra cosa es que quiera imponer esto (...), ahí es donde empiezan los problemas", señaló.