Aguilar: la carrera por deslegitimar al adversario está muy acreditada

Madrid, 5 oct (EFE).- Las campañas periodísticas de acoso y derribo al Gobierno "son una constante" en España, país donde la política se ha acelerado "peligrosamente" y la carrera por deslegitimar al adversario y por "mandar al infierno al predecesor" está "bastante acreditada", según el periodista Miguel Ángel Aguilar.

"Veo la política acelerada peligrosamente. No es la primera vez que se acelera o se deslegitima al Gobierno. De Zapatero se dijo que era un presidente por accidente. (...) Se deslegitimó a Adolfo Suárez. Esa carrera por deslegitimar al adversario, no por ofrecer algo mejor, sino por mandar al infierno al predecesor está bastante acreditada en nuestro país", explica Aguilar en una entrevista con Efe.

El "antiperiodismo", las maniobras periodísticas con fines políticos o la manipulación informativa son algunos de los temas que aborda en el libro "En silla de pista" (Ed. Planeta), un repaso a su trayectoria profesional y a la historia de España a través de su trabajo en los numerosos medios de comunicación por los que ha pasado.

Aguilar (Madrid, 1943) asegura que utilizar el periodismo como herramienta para influir en la política es "una constante, ninguna novedad" y reivindica que ha de haber siempre "distancia física y gramatical" entre el periodista, las fuentes y los hechos.

Lamenta el informador además la política del enfrentamiento, guiada por "la mala leche" y pide mayor consenso tanto para responder a la crisis catalana, "que puede arrastrarnos a todos", como para reformar la Constitución.

Preocupa a Aguilar la precariedad en el periodismo, que no sólo impide hacer productos de calidad y diferenciados, sino que hace vulnerables y manipulables a los profesionales de la información: "El periodismo 'low cost' es degenerativo".

No cree, sin embargo, que esté en peligro la libertad de expresión, aunque considera necesario que se ponga en marcha un sistema para luchar contra las noticias falsas.

"Tiene que haber unas reglas, si no, regresamos al que tenga la vara más grande y sacuda más fuerte. (...) En gran parte creo que se sanaría rompiendo la oscuridad del anonimato en la red. ¿Usted quiere decir algo? Dígalo con su firma, no se escabulla. Esto es la caverna de la oscuridad en la que bajo ese anonimato se produce el envalentonamiento de los cobardes", sostiene.

Tras haber estado en el punto de mira de terroristas, de la justicia y los censores franquistas, de políticos y de otros periodistas, Aguilar reconoce que ha habido momentos de su vida en los que ha sentido miedo, a pesar de ser un "temerario".

Por ejemplo, durante el 23F, cuando durante horas estuvo dentro del Congreso de los Diputados en calidad de periodista y pensó que la democracia y las libertades habían sido un espejismo que terminaría.

Despedido de manera "fulminante" de Madrid, Diario 16, la Agencia Efe, Telecinco, El Sol y El País, el informador define su vida como un "diente de sierra" en la que ha pasado de ocupar puestos de dirección a ser redactor raso. "Llevo treinta años trabajando sin contrato, como colaborador".

"Eso de cambiar de posición te enseña una barbaridad, es sanísimo porque filtra a toda esa gente que puedes llegar a creer que son tus amigos, pero lo que buscan es tu favor porque les conviene. Las situaciones límite vividas me han enseñado mucho sobre la naturaleza humana", concede.

Lo de no gustar a todo el mundo lo entiende como "gajes del oficio".

Aguilar reconoce que tiene enemigos, "pero una cosa es tener enemigos y otra cultivarlos": "No me he dedicado a la práctica de la venganza, se me olvida. De vez en cuando salía de casa y hacía amnistías, 'hoy voy a amnistiar de la A a la G'. Se me ha olvidado y se acabó, ir arrastrando rencores de la gente que te ha maltratado o perjudicado es cansadísimo".

En lugar de un ajuste de cuentas o un "innoble reflejo de rencor", "En silla de pista" pretende ser un "álbum de momentos vividos en primera línea" y también un homenaje a todos aquellos amigos que nunca lo abandonaron y a su mujer, la también periodista Juby Bustamante.

"Perjudiqué su carrera. Llegué siempre después a los sitios donde ella estaba y mi llegada fue perjudicial para ella. (...) No me explico mi vida sin ella. Tuve momentos en el arranque muy difíciles y ella fue incondicional. Era mejor periodista que yo, tenía mejor trato con la gente, un sentido de conexión con la realidad mucho mejor que el mío", recuerda.