Villacís: "Madrid está muy lejos de estar limpio pero sobre todo Villaverde"

Madrid, 4 oct (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, considera que pese a lo que diga la alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), Madrid está "muy lejos" de estar limpio, especialmente los distritos del sur de la ciudad como Villaverde, por lo que reclama una solución "urgente".

"Carmena dijo que la ciudad de Madrid estaba limpia y nosotros lo que queremos decir a la alcaldesa es que no compartimos su estándar de calidad. Madrid está muy lejos de estar limpio y sobre todo Villaverde", ha asegurado esta tarde Villacís durante una protesta convocada por asociaciones de vecinos del sur de la ciudad en la plaza de Cibeles, junto a la sede del Consistorio.

Según Villacís, los vecinos de Villaverde se quejan de que han pasado el verano "conviviendo con picaduras de mosquitos y moscas y malos olores", lo que ha denunciado su grupo municipal.

"Hemos tratado de hacer ver al Ayuntamiento que se están gastando muchísimo dinero en hacer propaganda de la renaturalización del Manzanares, pero el río no se acaba en la parte que han naturalizado", ha apuntado.

No obstante, ha indicado que las competencias sobre el río no son solo del Consistorio, sino también de la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente, y de la Comunidad de Madrid.

"Como bien dicen los vecinos de Villaverde el sur también existe, y parece que para Podemos el sur solo existe en campaña y después, si gobierna, si te he visto no me acuerdo", ha opinado.

El problema de la suciedad se está agravando en el distrito, según los vecinos a Villacís, porque "las papeleras no se recogen desde hace muchísimo tiempo".

El problema de limpieza que denuncian los vecinos de los distritos del sur de Madrid es "el que nosotros estamos denunciando en toda la ciudad", ha recalcado la portavoz de Cs.

Tras detectar un aumento de la suciedad en la capital durante el verano, el Ayuntamiento anunció la puesta ha puesto en marcha de un plan de intervención urgente en limpieza en el distrito de Usera, que se extenderá a barrios de los distritos de Puente y Villa de Vallecas y de Villaverde.

Según el Gobierno de Manuela Carmena, este plan de refuerzo de la limpieza se está ejecutando ya en los barrio de Moscardó, Almendrales y Orcasur, pertenecientes al distrito de Usera.

Además de identificarse puntos negros donde es necesario reforzar la limpieza o la recogida de residuos, el plan del Consistorio pretende también concienciar e incrementar las inspecciones y los controles de la Policía Municipal.

Según el Consistorio de la capital, el mayor barrido viario, número de contenedores, la recogida comercial de cartón y las inspecciones en comercios han permitido mejorar ya los índices de limpieza.

El Ejecutivo de Manuela Carmena ha aprobado de forma inicial la modificación de la ordenanza reguladora de zonas verdes, con la que pretende aplicar métodos de control de plagas sostenibles, mejoras en la conservación o poder modificar los contratos integrales para contratar más personal.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Inés Sabanés, admitió en la comisión municipal del ramo que en los meses de julio y agosto la capital ha estado más sucia que en los meses anteriores, aunque se mostró convencida de que esa situación "va a remontar".