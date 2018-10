Tusk advierte que "argumentos emocionales" no facilitarán un acuerdo "brexit"

Bruselas, 4 oct (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió hoy al Reino Unido de que los "argumentos emocionales sobre la dignidad", aunque "suenen atractivos", no facilitan alcanzar un acuerdo sobre el "brexit" y aseguró que "decir la verdad es la mejor manera de mostrar respeto".

"Siempre intento presentar la posición europea de forma honesta y sin dar rodeos. Decir la verdad, aun cuando es desagradable y difícil, es la mejor forma de mostrar respeto a los socios", señaló Tusk en una declaración a la prensa tras reunirse con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, había pedido "respeto" a los líderes de los Veintisiete después de que estos rechazaran en una cumbre en Salzburgo (Austria) su propuesta para desbloquear las negociaciones del "brexit" y afirmado además que el Reino Unido ha tratado al bloque comunitario "con todo el respeto".

Tusk aseguró que "decir la verdad" fue lo que hicieron en Salzburgo y que así seguirán trabajando en las próximas semanas, que serán claves para alcanzar un acuerdo del "brexit" al que los Veintisiete puedan dar luz verde en la cumbre europea de octubre.

"Queremos concentrarnos en maneras realistas y prácticas de minimizar el daño causado por el 'brexit' en ambos lados del Canal (de la Mancha)", subrayó Tusk, que insistió en que "la confrontación y la disputa no llevarán a nada bueno".

El presidente de Consejo Europeo recordó que el deber de los negociadores comunitarios es defender los intereses de la UE como bloque y de los 27 países que permanecerán en ella tras el "brexit", y que, aunque lamenten la marcha británica, "nadie puede esperar que la Unión Europea (UE) abandone sus valores fundamentales e intereses clave" por la salida del Reino Unido.

Al acuerdo del "brexit" le faltan aún consensos clave en la solución para la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y la futura cooperación económica.

Pese a que un "brexit" sin acuerdo supondría que no se aplican ninguna de las garantías ya acordadas entre Londres y Bruselas, como las relativas a los derechos de los ciudadanos, May dijo ayer que el Reino Unido "no tiene miedo" a marcharse sin un acuerdo.

El político polaco insistió en que la oferta de la UE "desde el principio", un acuerdo superior al que mantiene con Canadá en aspectos como el comercio o la cooperación en política exterior, "sigue sobre la mesa" y es "la verdadera muestra de respeto".

Tusk insistió en que los "comentarios inaceptables que elevan las temperatura no conseguirán nada salvo perder el tiempo" e instó a lograr el "máximo progreso" antes de la cumbre.

"Ahora que la conferencia del Partido Conservador se ha acabado, debemos ponernos a trabajar", incidió.

Varadkar, por su parte, agradeció a las instituciones europeas su solidaridad con Irlanda, recordó que el objetivo irlandés es minimizar el daño que el "brexit" causará en el país y dijo que lograr un acuerdo en las próximas semanas está en el interés en Irlanda, la UE y el Reino Unido. EFE