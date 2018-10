Tribunal UE confirma España incumplió al no adaptar normas de abuso mercado

Bruselas, 4 oct (EFECOM).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó hoy que España incumplió la legislación comunitaria al no adaptar a tiempo a su legislación nacional las reglas europeas sobre sanciones por abuso de mercado.

Los jueces de la Unión concluyeron además que España no notificó a la Comisión Europea las disposiciones adoptadas para garantizar que esa legislación iba a ser aplicada en territorio nacional.

El caso se refiere al recurso que el Ejecutivo comunitario presentó contra España pidiendo al Tribunal de la UE que declarase que el país había incumplido el Derecho europeo por no trasponer en el plazo previsto la Directiva que concede a las autoridades nacionales más poderes para actuar contra delincuentes que manipulan la información o hacen un uso abusivo de la misma.

En respuesta a ello, España no negó que, formalmente, no se había llevado a cabo la citada transposición, pero argumentó que los trámites estaban "en fase de realización" y que, de facto, se estaba produciendo el cumplimiento del contenido de esa normativa.

También dijo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene personal encargado de resolver las comunicaciones de infracciones sobre el abuso de mercado.

En su sentencia de hoy el tribunal indicó que España no niega que en la fecha en que expiró el plazo -el 16 de abril de 2017- no había hecho públicas las normas generales para dar cumplimiento a la Directiva, y el no haber comunicado a la Comisión el texto de esas disposiciones.

Según los jueces, era necesario que España adoptara un acto de transposición, algo que España no ha hecho, con excepción de la resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMMV) invocada.