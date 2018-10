Telefónica ha aumentado su inversión en ciberseguridad un 60 % este año

Madrid, 4 oct (EFE).- Telefónica ha aumentado su inversión en ciberseguridad este año un 60 %, ha asegurado Pedro Pablo Pérez, director ejecutivo de Eleven Paths, la unidad de seguridad digital de la compañía de telecomunicaciones, durante una mesa redonda en el encuentro de emprendedores 'South Summit' en Madrid.

"Hay más de tres millones de empleos que no se cubren en ciberseguridad. Hoy es un área que está creciendo, en función del área, del 10% a 20%, en Telefónica está creciendo al 60% este año", ha señalado Pérez en una mesa redonda con responsables de empresas como Bankia, SAP o Accenture.

El responsable de Eleven Paths ha asegurado que esta área ofrece muchas oportunidades, y que en "el nuevo ecosistema digital" es algo imprescindible. "No hay digitalización sin seguridad", ha añadido.

Durante una mesa redonda centrada en los desafíos en ciberseguridad que deben afrontar las 'startups' que crecen y quieren internacionalizarse, Pérez ha señalado tres fases: cumplir con la regulación, asegurar la seguridad de los datos de la compañía, y poner medidas para seguir seguro a largo plazo.

Por su parte, el director de evaluación de ciberseguridad de Bankia, Damián Ruiz Solano, ha insistido en la importancia de las revisiones y chequeos de seguridad que deben hacer las compañías, y ha asegurado que los riesgos aumentan al crecer e internacionalizarse.

"Una compañía que quiere internacionalizarse tendrá más exposición, más clientes, más mercados... Todo esto requiere mayor seguridad", ha asegurado.

El responsable de ciberseguridad en Accenture para Europa y Latinoamérica, Samuel Linares, ha recomendado a las 'startups' introducir criterios seguros en sus servicios "desde el principio" y no ceñirse solo a cumplir con la normativa, sino pasar a "proteger su organización".

"La complejidad provoca que aumenten los riesgos, las 'startups' no son tan grandes, de manera que tienen más fácil poner en marcha medidas de ciberseguridad antes de hacerte más grande", ha añadido.

Las compañías deben ser "proactivas" en ciberseguridad, ha señalado el portavoz de SAP, Jeff Zitomer, que ha aconsejado a las compañías emergentes que reduzcan sus riesgos.

"Haz tu trabajo más sencillo, trata de reducir los riesgos de tu trabajo al máximo posible. Solo almacena los datos que necesites para tu negocio", ha aconsejado a las 'startups' presentes en el South Summit.

No obstante, el socio del fondo de capital riesgo CapHorn Invest, Laurent Dumas, ha reconocido que actualmente los inversores todavía no hacen análisis muy profundos de los riesgos de seguridad de las 'startups', a no ser que pertenezcan a áreas de mucho riesgo.

El inversor ha recomendado a las compañías emergentes pensar en la seguridad como "primer paso" a la hora de construir su producto o servicio.