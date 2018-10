Santos llama a Éder, André Silva, Guedes y Pepe y deja fuera a Ronaldo

Lisboa, 4 oct (EFE).- El seleccionador de Portugal, Fernando Santos llamó hoy al defensa Pepe (Besiktas) y a los delanteros Éder (Lokomotiv de Moscú), André Silva (Sevilla) y Gonçalo Guedes (Valencia) para enfrentarse a Polonia en la Liga de las Naciones, y Escocia, en tanto que Ronaldo queda fuera.

El capitán de Portugal y actual delantero del Juventus no será convocado al entender el equipo técnico que no es lo mejor para el jugador.

Ronaldo es objeto de una investigación en Estados Unidos por una denuncia de violación, que él ha desmentido "tajantemente".

"Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en esta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo", ha explicado Santos.

Al margen de la situación de Cristiano, ha llamado especialmente la atención el regreso de Éder, ausente de las últimas convocatorias, así como la presencia de André Silva, muy esperada tras su exhibición con el Sevilla en Liga, que se sigue de cerca en Portugal.

Mientras, se estrena con las "quinas" Hélder Costa, extremo del Wolverhampton inglés.

Portugal se enfrenta a Polonia el 11 de octubre y a Escocia el 14 de octubre.

Lista de convocados:

Porteros: Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) y Rui Patrício (Wolverhampton)

Defensas: Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoles), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Besiktas) y Rúben Dias (Benfica)

Medios: Bruno Fernandes (Sporting de Portugal), Danilo Pereira (Oporto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) y William Carvalho (Betis)

Delanteros: André Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Éder (Lokomotiv Moscú), Gonçalo Guedes (Valencia) y Hélder Costa (Wolverhampton).